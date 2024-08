'Deadpool & Wolverine' teve cena regravada após sugestão de Madonna

- Foto: Divulgação

Ryan Reynolds e Hugh Jackman, protagonistas de “Deadpool & Wolverine”, revelaram que regravaram uma cena do filme após receber sugestões de Madonna. A Rainha do Pop ofereceu conselhos sobre a cena que usaria sua música "Like a Prayer".

Os atores, junto com o diretor Shawn Levy, precisaram obter permissão de Madonna pessoalmente para licenciar a música.

“Isso envolveu uma visita pessoal à Madonna, onde mostramos a ela a sequência”, explicou Levy. Reynolds acrescentou que foi uma experiência significativa: “Mostramos a ela como estava sendo usado, e onde, e por quê”, contou ele em entrevista ao SiriusXM.

Madonna não apenas autorizou o uso da música, mas também fez sugestões sobre a cena. “Ela assistiu e disse, ‘Você precisa fazer isso.’ E, droga, ela estava certa”, relatou Reynolds. Levy destacou que, após a sugestão, realizaram uma nova sessão de gravação em 48 horas, o que melhorou a sequência.

O filme “Deadpool & Wolverine”, dirigido por Shawn Levy, estreia nos cinemas brasileiros em 25 de julho. Além de Reynolds e Jackman, o elenco inclui Emma Corrin, Morena Baccarin e outros.