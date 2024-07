Hugh Jackman revela porque decidiu voltar a ser o Wolverine

Hugh Jackman em ‘Deadpool & Wolverine’ - Foto: Reprodução | Marvel Studios

Em ‘Deadpool & Wolverine’, Hugh Jackman retorna ao papel que contribuiu para ele ficar conhecido mundialmente. Após interpretar o Wolverine em sete filmes, ele se “despediu” do personagem em ‘Logan’ (2017), mas, definitivamente, não foi um adeus. Ao lado de Ryan Reynolds, o ator veio ao Brasil para divulgar o próximo filme do Marvel Studios.

Em entrevista ao Podpah, podcast apresentado por Igão (Igor Cavalari) e Mítico (Thiago Marques), nesta terça-feira, 16, ele revelou quando e porque decidiu voltar ao personagem que marcou a sua carreira. Segundo ele, tudo começou no dia 14 de agosto de 2022.



“Eu estava no meu carro, dirigindo. Aí eu falei ‘eu quero fazer’. Cinco anos depois que eu tinha falado não. [...] E aí eu parei no acostamento, liguei [para o Ryan Reynolds] e disse ‘vamos’. Aí eu liguei para o meu empresário e falei: ‘eu vou fazer um filme’”, contou. Em seguida, ele brincou: “Eu falei ‘olha Ryan, eu estou quebrado, estou sem grana, preciso ganhar [dinheiro]”.

De acordo com Hugh Jackman, o motivo principal para voltar ao papel foi porque ele sabia que estar em um filme com o Ryan como Deadpool seria uma oportunidade de apresentar outra faceta do Wolverine que ele nunca tinha feito”.

Eu pensei ‘Logan vai ser o fim’, mas no final eu não estava pronto para seguir adiante. Tinha um lado desse personagem que eu ainda queria fazer. Hugh Jackman - ator

Além disso, ele falou que costumava julgar as pessoas que se aposentavam e depois voltavam ao mesmo trabalho. “E eu acho que pensei: ‘eu falei não, fez sentido para mim e agora tenho que seguir com o não’. Mas depois eu falei ‘olha, se eu parar de pensar no que os outros estão pensando, eu quero fazer o Wolverine de novo’. E quando eu dei tchau [para o personagem], é que eu reparei que eu queria”, completou.

Em seguida, Ryan Reynolds acrescentou que quando eles estavam fazendo o roteiro do filme ouviu Hugh falando de alguns aspectos do personagem que ele nunca teve a oportunidade de trazer à tona. “E ver as pessoas falando ‘nossa, eu sempre pensei isso do Wolverine’ [foi empolgante]. E a gente conseguir ter essa oportunidade nos deu o porquê de colocar eles juntos e também o como”, disse.



Ele completou: “Foi muito inspirador. [...] Porque não somente a gente está colocando esses dois personagens icônicos juntos no telão da maneira correta pela primeira vez, com o traje amarelo, com todas as coisas que a gente queria fazer, mas também conseguimos fazer isso de uma maneira que é o Deadpool mais engraçado, e a experiência mais engraçada que eu já tive, mas também é a mais emotiva”, destacou.



Dupla em cena de ‘Deadpool & Wolverine’ | Foto: Reprodução | Marvel Studios

Com direção de Shawn Levy (‘Projeto Adam’), ‘Deadpool & Wolverine’ tem estreia marcada no Brasil para 25 de julho.



