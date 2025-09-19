EA SPORTS FC 26
BaianaSystem integra trilha sonora de um dos jogos mais esperados do ano
Além do grupo baiano, outros nomes nacionais integram a trilha
Por Edvaldo Sales
Um dos games mais aguardados do ano, o novo EA Sports FC 26 teve a trilha sonora oficial revelada e um dos destaques é a presença da banda BaianaSystem e de outros nomes nacionais como o DJ Alok e a rapper Ebony.
Com mais de 100 faixas vindas de 30 países, o álbum une nomes consagrados a talentos emergentes nas mais variadas cenas musicais. Entre os destaques internacionais estão Ed Sheeran, JENNIE, Young Miko e Moise Kean (KMB) — este último fazendo história como o primeiro atleta profissional de futebol a integrar uma trilha sonora da série como artista musical.
Entre os artistas brasileiros, o destaque vai para o funk carioca ‘Passe a Respeitar’, de Papatinho com Fernanda Abreu, BK, Naldo e DJ Chernobyl, que integra o álbum MPC (Música Popular Carioca). Outros nomes nacionais na trilha incluem Alok, BaianaSystem, Ebony e AG Beatz, reforçando a diversidade musical e cultural que aproxima a música brasileira do futebol global.
A trilha sonora de FC 26, com faixas inéditas e colaborações que cruzam continentes, torna-se parte da experiência do jogo e contribui para criar um ambiente convidativo para uma nova partida.
Entre os nomes que retornam estão Fred Again, Obongjayar, Good Neighbours, HAIM, The Cure, Joy Crookes e Labrinth, equilibrando novidades e identidade. A inclusão do italiano Moise Kean (KMB) como jogador-artista simboliza a interseção máxima entre futebol e música.
O novo game de futebol da EA tem lançamento marcado para 26 de setembro no PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e One, Nintendo Switch 1 e 2, e PC.
