Desfile dos Palhaços no Rio Vermelho vira dia municipal em Salvador

Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador aprovou o Projeto de Lei nº 319/2025, que oficializa o Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho como dia municipal, incorporando no calendário de eventos da cidade.

O projeto, é de autoria do vereador Sílvio Humberto (PSB) e seguirá para sanção do prefeito Bruno Reis (UB). Para o edil, a aprovação é uma vitória para a cultura da cidade e um reconhecimento à história do movimento.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Ao oficializarmos esse evento, estamos protegendo a nossa memória e garantindo que as futuras gerações possam vivenciar essa tradição tão rica e diversa. É uma vitória de todos que valorizam a diversidade cultural e a força da nossa gente.", diz o vereador.

Ainda de acordo com ele, a nova lei não apenas inclui o Desfile no calendário oficial, mas também abre caminhos para que o poder público possa oferecer suporte em questões como:

segurança;

limpeza;

organização

"São elementos essenciais para o crescimento sustentável do evento. A aprovação é vista como um passo importante para fortalecer a cena cultural do Rio Vermelho e de toda a cidade, reafirmando o compromisso de Salvador com suas raízes e manifestações populares".

Desfile dos Palhaços

O Desfile dos Palhaços acontece há décadas no Rio Vermelho e é conhecido por reunir milhares de pessoas nas ruas do Rio Vermelho, celebrando o pré-carnaval com a alegria e a irreverência que são a essência da festa.

Com a aprovação da lei, o evento ganha o status de manifestação cultural oficial, o que pode facilitar o acesso a políticas públicas de fomento e infraestrutura.

"A aprovação deste projeto é um ato de justiça e de celebração. O Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho é muito mais do que um cortejo pré-carnavalesco; é uma resistência cultural, um espaço de liberdade e de manifestação popular que resgata a pureza do carnaval".