CULTURA
CULTURA

FENABA 2025: Salvador recebe festival com mais de 500 artesãos na Fonte Nova

Evento gratuito reúne artesãos de todo o Brasil, shows, oficinas e programação cultural

Redação

Por Redação

25/09/2025 - 17:23 h
Festival Nacional de Artesanato da Bahia traz cultura e shows
O artesanato brasileiro terá em Salvador o seu palco mais grandioso. Entre os dias 9 e 12 de outubro de 2025, a Arena Fonte Nova se transforma na casa de quem faz da arte um ofício, recebendo a segunda edição do Festival Nacional de Artesanato da Bahia – FENABA.

Considerado um dos maiores eventos do gênero no país, o festival dobra de tamanho nesta edição e vai reunir mais de 500 artesãos de todo o Brasil, em quatro dias de intensa programação cultural. Sob o tema “Letras e Ritmos: A Sinfonia do Artesanato da Bahia”, o II FENABA coloca os artesãos como protagonistas absolutos, reconhecendo o seu papel como guardiões da memória, criadores de identidade e agentes da economia criativa.

O público terá acesso a uma programação diversa que inclui exposição e comercialização de peças únicas, oficinas, rodas de conversa, desfiles temáticos e apresentações culturais. Além disso, o festival contará com atrações musicais de renome nacional, que serão anunciadas em breve, reforçando a proposta de celebrar a cultura em suas múltiplas formas.

O pontapé inicial do festival foi dado no último dia 22 de agosto na CASACOR Bahia, em um evento que celebrou a criatividade e a ancestralidade. O desfile assinado por Carlos Cruz levou à passarela peças criadas por artesãos da Bahia, vestidas por modelos vindos de comunidades periféricas, reafirmando o protagonismo e a representatividade que marcam a essência do FENABA.

SOBRE O EVENTO

O evento é gratuito e de cunho social. Para participar, os visitantes devem levar 1kg de alimento não perecível como ingresso simbólico. O acesso será realizado mediante cadastro rápido e simples, feito previamente para facilitar a entrada e garantir que todos possam aproveitar o festival sem filas. Haverá ainda uma entrada exclusiva para artesãos, valorizando e agilizando a participação daqueles que levam suas criações ao público.

O II FENABA é realizado pela Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA), através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com o Instituto Convida, Instituto Curupira e o Instituto Brasileiro do Desenvolvimento do Esporte e Cultura (IBDE).

Serviço

  • Local: Arena Fonte Nova – Salvador/BA
  • Data: 9 a 12 de outubro de 2025
  • Programação: Exposição e comercialização de artesanato, shows de renome nacional (a serem divulgados em breve), oficinas, desfiles, apresentações culturais e muito mais.

