Fábrica de Rimas lança documentário e celebra uma década de Hip-Hop na Bahia

Gravação do documentário Fábrica de Rimas - Foto: Erick Braz/Divulgação

A cerimônia de lançamento do documentário Fábrica de Rimas – Uma Década de Hip-Hop, acontece na próxima quarta-feira, 1º de outubro, às 18h30, com acesso gratuito na praça do Loteamento Vila Mar, bairro de Nova Brasília, em Salvador, e, simultaneamente, no canal do YouTube.

O objetivo é resgatar a memória da organização, valorizar o papel transformador da cultura periférica, ampliar o alcance das ações realizadas. E, para integrar o lançamento em celebração aos dez anos de atividade do Coletivo Sociocultural Fábrica de Rimas, acontece a 42ª Batalha do EVA.

O documentário

A película evidencia um acervo de personagens como crianças, adolescentes, jovens beneficiados, moradores, artistas, a facilitadora cultural Melissa Oliveira, o coreógrafo Ananias Break, o historiador Henrique Oliveira, o mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB e autor de livros como ‘Bahia com H de Hip-Hop’ e ‘Branquitude, Música Rap e Educação’ , de Jorge Hilton, além das contribuições de outros parceiros.

Nos últimos dez anos de trajetória a Fábrica de Rimas utilizou a inspiração na cultura Hip-Hop para promover arte, educação, cultura e lazer como ferramenta de mobilização e transformação social.

Reconhecido pelo Ministério da Cultura como Ponto de Cultura, o coletivo sociocultural é pautado pela inclusão social, igualdade de gênero, cidadania, desenvolvimento de jovens e adolescentes, princípios que dialogam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Bastidores da gravação do documentário | Foto: Well Santiago/Divulgação

Histórias, feitos e conquistas

Em seu longo período de existência, o coletivo já impulsionou e promoveu a descoberta de novos talentos no cenário artístico baiano através da criação de eventos como o Sarau Fábrica de Rimas e programas de formação como o Acelera RAP, jovens assistidos foram encaminhados ao mercado de trabalho e alguns atuam na área cultural.

Como o projeto não se restringe ao fazer artístico, a Geladeira Solidária na praça do Loteamento Vila Mar foi mais uma iniciativa e ocorreu entre os anos de 2021 e 2022, época da pandemia, uma mensagem escrita em graffiti na porta da geladeira dizia: “Pegue só o necessário. Quem tem, bota. Quem não tem, tira”, transformou a realidade de 600 famílias em situação de vulnerabilidade.

A Fábrica de Rimas nasceu a partir da percepção dos agentes culturais oriundos de Nova Brasília, o arte educador e jornalista, Well Santiago e o artista plástico e grafiteiro, Josemar Oliveira (Sagaz), de descentralizar da região central da capital baiana e promover atividades culturais, de lazer e entretenimento na comunidade onde residem.

A formação atual do coletivo conta com o fundador Well Santiago, mas também com o agente cultural Eric Lima (MC L4tro), porém 60% da representatividade é feminina sendo elas: a advogada Deisilene Silva, a assistente social Lais Laranjeiras e a pedagoga Lisandra Boaventura.

Estrada Velha do Aeroporto

A 42ª Batalha do EVA carrega o nome abreviado tendo como referência a Estrada Velha do Aeroporto, atualmente é o único torneio ativo no bairro de Nova Brasília e comunidades circunvizinhas, e integrará a cerimônia de celebração do evento, com inscrições por ordem de chegada, vale premiações em dinheiro e oportuniza oito vagas para o duelo de MC’s (Mestres de Cerimônia).

Segundo Deisilene Silva, esse momento “é a celebração de uma década de fazer social e cultural, que respeita e honra nossa história e, ao mesmo tempo, anuncia uma nova fase. O documentário não é apenas sobre o que passou, mas sobre a força que nos move para seguir transformando vidas e reafirmando que o Hip-Hop é também ferramenta de construção coletiva, identidade e futuro”, afirma a assessora jurídica do coletivo.

Com classificação indicativa livre para todos os públicos, o acesso ao local e participação das atividades do evento é gratuita. Após o lançamento, o filme documentário Fábrica de Rimas – Uma Década de Hip-Hop estará disponível no canal do Youtube.

O projeto minidocumentário “Fábrica de Rimas – Uma Década de Hip-Hop” foi contemplado pelo edital Territórios Criativos – Ano II com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura, Governo Federal.

Serviço

O quê? Lançamento do documentário: Fábrica de Rimas – Uma década de Hip-Hop e 42ª Batalha do EVA

Lançamento do documentário: Fábrica de Rimas – Uma década de Hip-Hop e 42ª Batalha do EVA Onde? Praça do Loteamento Vila Mar, em Nova Brasília

Praça do Loteamento Vila Mar, em Nova Brasília Quando? 1º de outubro, quarta-feira

1º de outubro, quarta-feira Que horas? 14h30

14h30 Quanto custa? Gratuito

Equipe técnica