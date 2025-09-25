Menu
CULTURA
RAIZES AFRICANAS

Muncab recebe exposição 'Ancestral: Afro-Américas' nesta sexta

Curadora Ana Beatriz Almeida reafirma a ideia de reconstrução da ancestralidade

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

25/09/2025 - 13:35 h
Mostra tem direção artística de Marcello Dantas e curadoria de Ana Beatriz Almeida
Mostra tem direção artística de Marcello Dantas e curadoria de Ana Beatriz Almeida

As raízes africanas do Brasil e dos Estados Unidos têm um encontro marcado em Salvador. O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) reúne no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) mais de 130 obras de artistas negros dos dois países.

A exposição “Ancestral: Afro-Américas”, que será inaugurada no dia 26 de setembro, celebra a ancestralidade da arte nas Américas.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre os nomes, estão: Abdias Nascimento, Simone Leigh, Emanuel Araújo, Sonia Gomes, Leonard Drew, Mestre Didi, Melvin Edwards, Lorna Simpson, Kara Walker, Bispo do Rosário, Carrie Mae Weems, Mônica Ventura e Julie Mehretu.

A mostra tem direção artística de Marcello Dantas e curadoria de Ana Beatriz Almeida. O público pode observar três núcleos temáticos: Corpo, Sonho e Espaço.

Neles, estão provocações sobre a afirmação do corpo, a dimensão reflexiva dos sonhos e a reivindicação de espaço. Há ainda uma seção dedicada à arte africana tradicional, montada com a curadoria de Renato Araújo da Silva.

A curadora Ana Beatriz Almeida reafirma a ideia de reconstrução da ancestralidade tão castigada durante os processos de colonização.

“No processo de criação da humanidade em meio à brutalidade racional que forjou a modernidade, artistas afrodiaspóricos redefiniram a ética e a estética, frequentemente convergindo – apesar de estarem em territórios diferentes. Isso nos leva de volta ao conceito de ‘pessoa’ encontrado na África Ocidental: o sujeito enquanto resultado de sua genealogia ancestral”, pondera Ana.

A mostra tem a produção da Magnetoscópi com patrocínio do BB Asset e Google, por meio da Lei de Incentivo a Cultura, com apoio do Bank of América e realização do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e do MUNCAB.

Serviço:

  • O que: Exposição “Ancestral: Afro-Américas”
  • Quando: 26 de setembro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026
  • Onde: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB) - Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico, Salvador-BA
  • Classificação: Livre
  • Funcionamento: Terça a domingo, às 10h às 17h (acesso até às 16h30)
  • Entrada: R$20 inteira e R$10 meia (clientes do Banco do Brasil pagam meia entrada)

As vendas de ingressos acontecem na bilheteria do local e no site do Museu (museuafrobrasileiro.com.br). A entrada é gratuita para todos os visitantes nas quartas-feiras e domingos.

