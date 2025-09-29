URGENTE
Trabalhador despenca de prédio de luxo no Horto Florestal
Homem, que ainda não foi identificado, foi socorrido às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
Por Luan Julião, Carla Melo e Victoria Isabel*
Um trabalhador, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrido às pressas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na manhã desta segunda-feira, 29, após cair do edifício Cedro Horto, no Horto Florestal, em Salvador.
Informações preliminares apontam que o homem realizava serviços de alpinismo pendurado por cordas no lado externo da estrutura quando teria passado mal e despencado da altitude. Ele foi encaminhado a uma unidade média e não teve o estado de saúde divulgado.
A informação dada para o Portal A TARDE é de que o trabalhador estava em uma foi cadeirinha, equipamento utilizado para deslocamentos rápidos e de simples manuseio para acabamento em laterais de prédio. Nesse equipamento, o trabalhador desce sozinho.
Sindicato foi impedido de acessar local
Em entrevista ao Portal A TARDE, o diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção de Salvador (Sintracon) informou que, logo após o acidente, o empreendimento não autorizou a entrada do sindicato para analisar o que de fato havia acontecido.
"Não estamos sem informação nenhuma. Quando soubemos da notícia, nos deslocamos até aqui. Não nos deixaram entrar. Não sabemos o nome do trabalhador, qual a empresa que ele está prestando serviço, e nem quais foram as sequelas que ele sofreu. Sem essas informações não temos como informar à família do trabalhador e nem informações sobre a situação de trabalho do empregado", Valdomiro Bomfim, diretor do Sintracon.
Sindicato defendeu que a empresa precisa disponibilizar equipamentos de segurança ao trabalhador.
"Nós temos técnico de segurança, diretor de saúde e outros profissionais para defender que empresas disponibilizem mais Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ao trabalhador. A vida deve ser defendida em primeiro lugar", continuou ele.
Ministério do Trabalho foi acionado
Arilson Santos, diretor de Saúde e Segurança do Sintracon informou que após ter o acesso negado ao local do acidente, entraram com pedido no Ministério Público do Trabalho (MPT).
"O Sintracon tem como prioridade a vida do trabalhador e estamos sempre alertando os empregados a informar qualquer violação que esteja acontecendo no ambiente de trabalho. Nós solicitamos a fiscalização do local do acidente e conversamos com a Superintendência Regional do Trabalho para mobilizar um trabalho no local e juntos analisarmos o que aconteceu e o que deve ser feito
Testemunha viu a queda
De acordo com uma testemunha, que preferiu não se identificar, no momento da queda, o trabalhador tentou se segurar na corda que sustentava o equipamento, mas não conseguiu e caiu em cima de um muro que separava o prédio.
"Era mais ou menos umas 11h35, e eu vi o momento em que ele tentou se segurar na corda - foi o que amenizou a sua queda. Mas ele caiu de uma altura de 15 metros, mais ou menos, e bateu sobre o muro", disse a testemunha.
*Com informações da Redação do Portal Massa!
