Trabalhador despenca de prédio de luxo no Horto Florestal

Homem caiu de altitude no Horto Florestal - Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

Um trabalhador, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrido às pressas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na manhã desta segunda-feira, 29, após cair do edifício Cedro Horto, no Horto Florestal, em Salvador.

Informações preliminares apontam que o homem realizava serviços de alpinismo pendurado por cordas no lado externo da estrutura quando teria passado mal e despencado da altitude. Ele foi encaminhado a uma unidade média e não teve o estado de saúde divulgado.

A informação dada para o Portal A TARDE é de que o trabalhador estava em uma foi cadeirinha, equipamento utilizado para deslocamentos rápidos e de simples manuseio para acabamento em laterais de prédio. Nesse equipamento, o trabalhador desce sozinho.

Sindicato foi impedido de acessar local

Em entrevista ao Portal A TARDE, o diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção de Salvador (Sintracon) informou que, logo após o acidente, o empreendimento não autorizou a entrada do sindicato para analisar o que de fato havia acontecido.

"Não estamos sem informação nenhuma. Quando soubemos da notícia, nos deslocamos até aqui. Não nos deixaram entrar. Não sabemos o nome do trabalhador, qual a empresa que ele está prestando serviço, e nem quais foram as sequelas que ele sofreu. Sem essas informações não temos como informar à família do trabalhador e nem informações sobre a situação de trabalho do empregado", Valdomiro Bomfim, diretor do Sintracon.

Sindicato defendeu que a empresa precisa disponibilizar equipamentos de segurança ao trabalhador.

"Nós temos técnico de segurança, diretor de saúde e outros profissionais para defender que empresas disponibilizem mais Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ao trabalhador. A vida deve ser defendida em primeiro lugar", continuou ele.

Ministério do Trabalho foi acionado

Arilson Santos, diretor de Saúde e Segurança do Sintracon informou que após ter o acesso negado ao local do acidente, entraram com pedido no Ministério Público do Trabalho (MPT).

"O Sintracon tem como prioridade a vida do trabalhador e estamos sempre alertando os empregados a informar qualquer violação que esteja acontecendo no ambiente de trabalho. Nós solicitamos a fiscalização do local do acidente e conversamos com a Superintendência Regional do Trabalho para mobilizar um trabalho no local e juntos analisarmos o que aconteceu e o que deve ser feito

Testemunha viu a queda

De acordo com uma testemunha, que preferiu não se identificar, no momento da queda, o trabalhador tentou se segurar na corda que sustentava o equipamento, mas não conseguiu e caiu em cima de um muro que separava o prédio.

"Era mais ou menos umas 11h35, e eu vi o momento em que ele tentou se segurar na corda - foi o que amenizou a sua queda. Mas ele caiu de uma altura de 15 metros, mais ou menos, e bateu sobre o muro", disse a testemunha.

*Com informações da Redação do Portal Massa!