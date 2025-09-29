Filho de vereadora que atropelou atleta em Salvador vai seguir em liberdade

Débora Santana e o seu filho Cleydson Cardoso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Justiça negou um pedido feito pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) que pedia a prisão da Cleydson Cardoso Costa Filho, motorista que atropelou o atleta Emerson Pinheiro, de 29 anos, na orla da Pituba, em Salvador, no dia 16 de agosto.

Emerson teve a perna amputada após complicações dos ferimentos sofridos no acidente, mas já recebeu alta e segue no processo de recuperação.

O juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, em decisão proferida no domingo, 28, entendeu que a decisão de colocar em liberdade o filho da vereadora Débora Santana (PDT) não deveria ser reconsiderada. Segundo o magistrado, "as medidas cautelares diversas da custódia são suficientes para o resguardo da ordem pública."

"[...] A prisão preventiva não é a antecipação do cumprimento de pena, porém é medida excepcional e subsidiária de forma que só deve ser sustentada quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e quando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares menos gravosas, consoante § 6º do artigo 282 do cânone processual predito , cenário que não se revela no caso dos autos, uma vez que não restou evidenciado o perigo concreto do estado de liberdade do acusado", acrescentou o juiz da 1ª Vara do Tribunal do Juri na sua decisão.

Relembre o caso

Emerson foi atropelado no dia 16 de agosto, no bairro da Pituba — área nobre da capital baiana, pelo administrador e empresário Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, que foi preso em seguida, com sinais de embriaguez. Após o acidente, ele foi exonerado do cargo de secretário parlamentar que ocupava na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Atleta Emerson Pinheiro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O maratonista sofreu ferimentos graves e precisou amputar uma das pernas. O acidente ocorreu em frente à Igreja Nossa Senhora da Luz. Dezenas de pessoas participavam do treino. O veículo arrancou um poste e atingiu uma barraca antes de atropelar o corredor.