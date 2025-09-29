Menu
SALVADOR
SALVADOR

Filho de vereadora que atropelou atleta em Salvador vai seguir em liberdade

Cleydson Cardoso Costa Filho atropelou Emerson Pinheiro na orla da Pituba

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

29/09/2025 - 7:17 h | Atualizada em 29/09/2025 - 10:29
Débora Santana e o seu filho Cleydson Cardoso
Débora Santana e o seu filho Cleydson Cardoso

A Justiça negou um pedido feito pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) que pedia a prisão da Cleydson Cardoso Costa Filho, motorista que atropelou o atleta Emerson Pinheiro, de 29 anos, na orla da Pituba, em Salvador, no dia 16 de agosto.

Emerson teve a perna amputada após complicações dos ferimentos sofridos no acidente, mas já recebeu alta e segue no processo de recuperação.

O juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, em decisão proferida no domingo, 28, entendeu que a decisão de colocar em liberdade o filho da vereadora Débora Santana (PDT) não deveria ser reconsiderada. Segundo o magistrado, "as medidas cautelares diversas da custódia são suficientes para o resguardo da ordem pública."

"[...] A prisão preventiva não é a antecipação do cumprimento de pena, porém é medida excepcional e subsidiária de forma que só deve ser sustentada quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e quando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares menos gravosas, consoante § 6º do artigo 282 do cânone processual predito , cenário que não se revela no caso dos autos, uma vez que não restou evidenciado o perigo concreto do estado de liberdade do acusado", acrescentou o juiz da 1ª Vara do Tribunal do Juri na sua decisão.

Relembre o caso

Emerson foi atropelado no dia 16 de agosto, no bairro da Pituba — área nobre da capital baiana, pelo administrador e empresário Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, que foi preso em seguida, com sinais de embriaguez. Após o acidente, ele foi exonerado do cargo de secretário parlamentar que ocupava na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Atleta Emerson Pinheiro
Atleta Emerson Pinheiro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O maratonista sofreu ferimentos graves e precisou amputar uma das pernas. O acidente ocorreu em frente à Igreja Nossa Senhora da Luz. Dezenas de pessoas participavam do treino. O veículo arrancou um poste e atingiu uma barraca antes de atropelar o corredor.

