Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECUPERAÇÃO

Com perna amputada, atleta atropelado continuará correndo: "Prótese"

Emerson Pinheiro, de 29 anos, deixou UTI e se recupera a enfermaria

Redação

Por Redação

23/08/2025 - 9:47 h
Corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos
Corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos -

O corredor amador Emerson Pinheiro, de 29 anos, que foi atropelado por um carro em Salvador, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE) e agora se recupera na enfermaria.

Apesar da gravidade do acidente, ele afirmou à avó, Maria do Carmo, que pretende continuar correndo. “Ele me disse: ‘Vó, não fique triste, porque eu vou seguir minha jornada. Vou correr, seja de cadeira, muleta ou prótese. Em nome de Jesus vou superar tudo’”, contou a vó de Emerson em entrevista à TV Bahia.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Emerson precisou passar por cirurgias e teve a perna direita amputada, além de fraturas na outra perna. Após ser extubado na segunda-feira, 18, ele ficou em choque ao descobrir a amputação, segundo relato de amigos.

O atropelamento

O atropelamento ocorreu no último sábado, 16, durante um treino coletivo na orla da Pituba, na capital baiana. O motorista do carro, Cleydson Cardoso Costa Filho, apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante.

O jovem, estudante de educação física, pratica atletismo há quatro anos e se preparava para disputar uma maratona em Buenos Aires, no próximo mês. Durante o acidente, além de atingir Emerson, o veículo bateu em um poste e em uma barraca de acarajé.

Leia Também:

Corredor atropelado em Salvador sai da intubação: "Em choque"
Vereadora Débora Santana se licencia da Câmara após prisão de filho
Motorista que atropelou corredor é exonerado de cargo da Alba

Prisão preventiva

No dia seguinte, a Justiça decretou sua prisão preventiva, e ele foi transferido para o Complexo Penal da Mata Escura. Cleydson também foi exonerado do cargo de secretário parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Desde então, amigos e familiares têm mobilizado campanhas de doação de sangue para reforçar o estoque do hospital. Na segunda-feira, 18, um grupo de corredores compareceu à Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) para colaborar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente atletismo Bahia Cleydson Cardoso Costa Filho Emerson Pinheiro esporte recuperação Salvador violência no trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos
Play

Mães acusam INSS de ‘crueldade’ em reavaliações de crianças com deficiência

Corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos
Play

Imperdível! Saiba como viajar para o espaço sem sair de Salvador

Corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos
Play

Dono de imóvel que pegou fogo em Salvador desabafa: "Destruiu tudo"

x