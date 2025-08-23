Com perna amputada, atleta atropelado continuará correndo: "Prótese"

Corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O corredor amador Emerson Pinheiro, de 29 anos, que foi atropelado por um carro em Salvador, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE) e agora se recupera na enfermaria.

Apesar da gravidade do acidente, ele afirmou à avó, Maria do Carmo, que pretende continuar correndo. “Ele me disse: ‘Vó, não fique triste, porque eu vou seguir minha jornada. Vou correr, seja de cadeira, muleta ou prótese. Em nome de Jesus vou superar tudo’”, contou a vó de Emerson em entrevista à TV Bahia.

Emerson precisou passar por cirurgias e teve a perna direita amputada, além de fraturas na outra perna. Após ser extubado na segunda-feira, 18, ele ficou em choque ao descobrir a amputação, segundo relato de amigos.

O atropelamento

O atropelamento ocorreu no último sábado, 16, durante um treino coletivo na orla da Pituba, na capital baiana. O motorista do carro, Cleydson Cardoso Costa Filho, apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante.

O jovem, estudante de educação física, pratica atletismo há quatro anos e se preparava para disputar uma maratona em Buenos Aires, no próximo mês. Durante o acidente, além de atingir Emerson, o veículo bateu em um poste e em uma barraca de acarajé.

Prisão preventiva

No dia seguinte, a Justiça decretou sua prisão preventiva, e ele foi transferido para o Complexo Penal da Mata Escura. Cleydson também foi exonerado do cargo de secretário parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Desde então, amigos e familiares têm mobilizado campanhas de doação de sangue para reforçar o estoque do hospital. Na segunda-feira, 18, um grupo de corredores compareceu à Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) para colaborar.