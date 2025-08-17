Filho de vereadora que atropelou atleta em Salvador tem prisão mantida

Homem teve prisão em flagrante convertida para preventiva - Foto: Reprodução Redes Sociais

O filho da vereadora Débora Santana (PDT), Cleydson Cardoso Costa Filho, suspeito de atropelar o corredor Emerson Silva Pinheiro, 29 anos, na manhã desse sábado, 16, na Avenida Octávio Mangabeira, na Pituba, em Salvador, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

A decisão foi proferida pelo juiz Marcus Vinicius da Costa Paiva, nesse domingo, 17, durante audiência de custódia. Na sentença, o magistrado destacou que os indícios reunidos, até o momento, indicam a ocorrência de lesão corporal gravíssima com dolo eventual - quando o autor, mesmo sem intenção direta, assume o risco de causar o resultado.

Ainda na decisão, o juiz revelou que, em depoimento, uma testemunha disse que Cleydson teria jogado o veículo na direção de um grupo de corredores que também estava na orla, momentos antes de atropelar Emerson. Segundo Paiva, a atitude do homem reforçou a gravidade da conduta e a necessidade de manutenção da prisão cautelar.

Quem é Emerson

Quando foi atropelamento, o atleta Emerson treinava para disputar a Maratona Internacional de Buenos Aires, que acontece em 21 de setembro próximo. Ele sofreu ferimentos gravíssimos, foi submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital Geral do Estado (HGE) e teve uma das pernas amputadas. Ele permanece internado em estado grave, com risco de perder também o outro membro inferior.

O caso causou grande repercussão na capital baiana, especialmente entre corredores e atletas. Nesse domingo, 17, um grupo se reuniu no Farol da Barra em solidariedade a Emerson e em protesto, pedindo justiça e punição para o responsável. A mobilização foi convocada nas redes sociais pelo influenciador e atleta Junior Cavalcante, que destacou a gravidade do caso e a necessidade de apoio à vítima.

Investigação

Segundo testemunhas, após o crime, Cleydson foi imobilizado por populares até a chegada da polícia. Ele foi preso em flagrante. Vídeos que circulam na internet mostram quando o homem é abordado pelos policiais e orientado a fazer o teste do bafômetro. Nas imagens, ele aparece com dificuldades de realizar o exame.

De acordo com a polícia, o filho da vereadora apresentava indícios claros de embriaguez, hálito alcoólico, tinha fala desconexa e dificuldade de se manter em pé. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Federação).