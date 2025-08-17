Menu
POLÍCIA
PRISÃO PREVENTIVA

Filho de vereadora que atropelou atleta em Salvador tem prisão mantida

Juiz baseia decisão em depoimento de testemunha sobre manobra perigosa antes do atropelamento

Redação

Por Redação

17/08/2025 - 19:30 h
Homem teve prisão em flagrante convertida para preventiva
O filho da vereadora Débora Santana (PDT), Cleydson Cardoso Costa Filho, suspeito de atropelar o corredor Emerson Silva Pinheiro, 29 anos, na manhã desse sábado, 16, na Avenida Octávio Mangabeira, na Pituba, em Salvador, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

A decisão foi proferida pelo juiz Marcus Vinicius da Costa Paiva, nesse domingo, 17, durante audiência de custódia. Na sentença, o magistrado destacou que os indícios reunidos, até o momento, indicam a ocorrência de lesão corporal gravíssima com dolo eventual - quando o autor, mesmo sem intenção direta, assume o risco de causar o resultado.

Ainda na decisão, o juiz revelou que, em depoimento, uma testemunha disse que Cleydson teria jogado o veículo na direção de um grupo de corredores que também estava na orla, momentos antes de atropelar Emerson. Segundo Paiva, a atitude do homem reforçou a gravidade da conduta e a necessidade de manutenção da prisão cautelar.

Quem é Emerson

Quando foi atropelamento, o atleta Emerson treinava para disputar a Maratona Internacional de Buenos Aires, que acontece em 21 de setembro próximo. Ele sofreu ferimentos gravíssimos, foi submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital Geral do Estado (HGE) e teve uma das pernas amputadas. Ele permanece internado em estado grave, com risco de perder também o outro membro inferior.

O caso causou grande repercussão na capital baiana, especialmente entre corredores e atletas. Nesse domingo, 17, um grupo se reuniu no Farol da Barra em solidariedade a Emerson e em protesto, pedindo justiça e punição para o responsável. A mobilização foi convocada nas redes sociais pelo influenciador e atleta Junior Cavalcante, que destacou a gravidade do caso e a necessidade de apoio à vítima.

Investigação

Segundo testemunhas, após o crime, Cleydson foi imobilizado por populares até a chegada da polícia. Ele foi preso em flagrante. Vídeos que circulam na internet mostram quando o homem é abordado pelos policiais e orientado a fazer o teste do bafômetro. Nas imagens, ele aparece com dificuldades de realizar o exame.

De acordo com a polícia, o filho da vereadora apresentava indícios claros de embriaguez, hálito alcoólico, tinha fala desconexa e dificuldade de se manter em pé. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Federação).

Atropelamento Atleta Salvador Filho de vereadora Justiça Audiência de custódia Lesão corporal gravíssima Polícia Civil prisão preventiva

x