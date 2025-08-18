Vereadora Débora Santana se licencia da Câmara após prisão de filho

Presidente Carlos Muniz (PSDB) e vereadora Débora Santana (PDT) - Foto: Antonio Queirós e Reginaldo Ipê | CMS

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), confirmou o licenciamento da vereadora Débora Santana (PDT) após o grave acidente envolvendo o seu filho e um maratonista, na Avenida Octávio Mangabeira, na Pituba, em Salvador.

“Na realidade, ela pediu licença de dois dias, não foi algo duradouro não”, disse o tucano.

Em entrevista à imprensa, o tucano considerou o afastamento da pedetista dos trabalhos legislativos como legítimo e compreensível diante da proporção do caso.

“Acho que pelo problema pessoal que ela está passando é natural, todos nós temos filhos, nós sabemos os problemas também dos pais da pessoa que sofreu com o acidente. Mas, ela como mãe, ela também vem sofrendo, e é algo natural”, concluiu Muniz.

Relembre o acidente

Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, filho da vereadora, foi identificado como responsável pelo grave acidente envolvendo um maratonista profissional identificado como Emerson Pinheiro, 29, durante um treino coletivo para a maratona de Buenos Aires, marcada para o próximo mês.

Com o impacto da batida, o corredor precisou amputar uma das pernas e o outro membro inferior fraturado. Ele permanece internado no Hospital Geral do Estado (HGE), na capital baiana.

Ao Portal A TARDE, a vereadora afirmou que foi surpreendida sobre o caso nas redes sociais.

“Eu estou tentando absorver as informações. Eu soube do caso pelas redes sociais e fiquei desesperada. [Quando eu soube] estava em uma apresentação na escola da minha filha”, disse.

Já em pronunciamento oficial, a pedetista diz que se solidariza com a vítima e toda a família após o caso.

"Neste momento tão doloroso, manifesto minha mais profunda solidariedade a Emerson Pimentel e a toda a sua família pelo acidente ocorrido na manhã deste sábado, 16, no bairro da Pituba. Oro para que Deus conforte e fortaleça a vítima, concedendo fé e esperança neste momento difícil", disse.

"Estou inteiramente à disposição para oferecer todo o apoio necessário. Minha equipe e eu estaremos ao lado da família e atentos a colaborar, buscando ser presença de solidariedade e respeito neste processo de recuperação.Reitero meu apoio e peço a Deus que derrame bênçãos de saúde e força sobre Emerson e sua família".

Prisão mantida

Cleydson Cardoso Costa Filho teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça baiana no último domingo, 17, durante audiência de custódia.

A decisão foi proferida pelo juiz Marcus Vinicius da Costa Paiva que destacou que os indícios reunidos, até o momento, indicam a ocorrência de lesão corporal gravíssima com dolo eventual - quando o autor, mesmo sem intenção direta, assume o risco de causar o resultado.

Ainda na decisão, o juiz revelou que, em depoimento, uma testemunha disse que o jovem teria jogado o veículo na direção de um grupo de corredores que também estava na orla, momentos antes de atropelar Emerson. Segundo Paiva, a atitude do homem reforçou a gravidade da conduta e a necessidade de manutenção da prisão cautelar.