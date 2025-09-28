Menu
POLÍCIA
DROGA ESCONDIDA

Mulher é presa no aeroporto de Salvador com 50 pacotes de haxixe

Material foi encontrado na mala com fundo falso

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

28/09/2025 - 12:02 h
Segundo a Receita Federal, a passageira foi selecionada para inspeção com base em critérios de análise de risco

Uma passageira de 26 anos foi presa no aeroporto de Salvador após ser flagrada transportando mais de 50 pacotes de haxixe escondidos no fundo falso de uma mala. A prisão foi realizada pela Receita Federal neste sábado, 27.

A suspeita, que não teve a identidade revelada, desembarcou em Salvador em um voo vindo de Lisboa (Portugal) e tinha como destino final Florianópolis (SC).

Segundo a Receita Federal, a passageira foi selecionada para inspeção com base em critérios de análise de risco. Ao abrir a mala, os agentes encontraram os 8,7 kg de drogas.

O que a suspeita alegou?

Em depoimento à polícia, ela relatou que receberia R$ 30 mil para entregar a droga. A mulher foi autuada em flagrante por tráfico internacional de entorpecentes.

x