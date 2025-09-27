Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Marido simula assalto e mata esposa com tiro na cabeça

Jaqueline foi encontrada morta na área externa da casa do casal

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/09/2025 - 14:35 h
Imagem ilustrativa da imagem Marido simula assalto e mata esposa com tiro na cabeça
-

Um homem identificado como Adriano Forgiarini, de 37 anos, foi preso nesta sexta-feira, 27, em um hotel de São Miguel do Iguaçu, no interior do Paraná, acusado de assassinar a esposa, Jaqueline Rodrigues Pereira, também de 37 anos.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), desde o início das investigações havia desconfiança sobre a versão apresentada pelo marido, que afirmou que o casal teria sido vítima de um assalto. Após quase duas semanas de diligências, coleta de provas e depoimentos, a polícia concluiu que Adriano estaria diretamente envolvido no crime.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Justiça havia expedido mandado de prisão preventiva por feminicídio, e ele era considerado o principal suspeito.

Leia Também:

Homem é preso suspeito de ameaçar supervisor de empresa e agredir PMs
Arma usada em assalto de ex-sogros de Bolsonaro tem numeração raspada
Suposto assaltante é baleado dentro de ônibus em Salvador

O crime

O caso aconteceu em 13 de setembro. Na ocasião, Jaqueline foi encontrada morta na área externa da casa do casal, com um tiro na cabeça. Adriano também apresentava ferimentos por arma de fogo e chegou a ser hospitalizado em estado grave, o que inicialmente reforçou a tese de latrocínio.

No entanto, a investigação apontou que os ferimentos foram provocados pelo próprio suspeito, numa tentativa de sustentar a versão do assalto. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Até o momento, a defesa de Adriano não se manifestou sobre a prisão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Adriano Forgiarini crime contra mulher feminicídio Jaqueline Rodrigues Pereira mulher assassinada paraná Polícia Civil do Paraná prisão preventiva São Miguel do Iguaçu violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

VÍDEO: PM dá tapa no rosto de homem durante manifestação em Salvador

Play

VÍDEO: homem é agredido por passageiros após tentar assaltar ônibus em Salvador

Play

Moradores bloqueiam avenida em Salvador após criança ser baleada

Play

Casal é preso por golpe milionário com revenda de carros de luxo em Salvador

x