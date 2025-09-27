Marido simula assalto e mata esposa com tiro na cabeça

- Foto: Reprodução redes sociais

Um homem identificado como Adriano Forgiarini, de 37 anos, foi preso nesta sexta-feira, 27, em um hotel de São Miguel do Iguaçu, no interior do Paraná, acusado de assassinar a esposa, Jaqueline Rodrigues Pereira, também de 37 anos.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), desde o início das investigações havia desconfiança sobre a versão apresentada pelo marido, que afirmou que o casal teria sido vítima de um assalto. Após quase duas semanas de diligências, coleta de provas e depoimentos, a polícia concluiu que Adriano estaria diretamente envolvido no crime.

A Justiça havia expedido mandado de prisão preventiva por feminicídio, e ele era considerado o principal suspeito.

O crime

O caso aconteceu em 13 de setembro. Na ocasião, Jaqueline foi encontrada morta na área externa da casa do casal, com um tiro na cabeça. Adriano também apresentava ferimentos por arma de fogo e chegou a ser hospitalizado em estado grave, o que inicialmente reforçou a tese de latrocínio.

No entanto, a investigação apontou que os ferimentos foram provocados pelo próprio suspeito, numa tentativa de sustentar a versão do assalto. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Até o momento, a defesa de Adriano não se manifestou sobre a prisão.