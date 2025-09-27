AÇÃO CRIMINOSA
Suposto assaltante é baleado dentro de ônibus em Salvador
Informações iniciais de populares são de que o suspeito teria embarcado no coletivo e anunciado um assalto
Por Leilane Teixeira
Um homem foi baleado dentro de um ônibus na noite desta sexta-feira, 26, na Estrada das Barreiras, região do Cabula, em Salvador.
Segundo informações iniciais de populares, o suspeito teria embarcado no coletivo e anunciado um assalto. Ao se aproximar da saída, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo.
Policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados, isolaram a área e prestaram apoio ao atendimento do homem, que foi socorrido pelo Samu e levado para uma unidade hospitalar da região. Não há informações sobre seu estado de saúde.
Leia Também:
Em nota, a PM informou:
"Na noite de sexta-feira (26), policiais da 23ª CIPM foram acionados para prestar apoio ao Samu, na Estrada das Barreiras, para atendimento a um indivíduo com ferimentos nas imediações de um ponto de ônibus. Ao chegarem, os militares constataram o fato."
O caso será investigado pela Polícia Civil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes