AÇÃO CRIMINOSA

Suposto assaltante é baleado dentro de ônibus em Salvador

Informações iniciais de populares são de que o suspeito teria embarcado no coletivo e anunciado um assalto

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/09/2025 - 10:18 h | Atualizada em 27/09/2025 - 12:01
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi baleado dentro de um ônibus na noite desta sexta-feira, 26, na Estrada das Barreiras, região do Cabula, em Salvador.

Segundo informações iniciais de populares, o suspeito teria embarcado no coletivo e anunciado um assalto. Ao se aproximar da saída, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo.

Policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados, isolaram a área e prestaram apoio ao atendimento do homem, que foi socorrido pelo Samu e levado para uma unidade hospitalar da região. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Em nota, a PM informou:

"Na noite de sexta-feira (26), policiais da 23ª CIPM foram acionados para prestar apoio ao Samu, na Estrada das Barreiras, para atendimento a um indivíduo com ferimentos nas imediações de um ponto de ônibus. Ao chegarem, os militares constataram o fato."

O caso será investigado pela Polícia Civil.

