Suposto assaltante é baleado dentro de ônibus em Salvador

Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi baleado dentro de um ônibus na noite desta sexta-feira, 26, na Estrada das Barreiras, região do Cabula, em Salvador.

Segundo informações iniciais de populares, o suspeito teria embarcado no coletivo e anunciado um assalto. Ao se aproximar da saída, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados, isolaram a área e prestaram apoio ao atendimento do homem, que foi socorrido pelo Samu e levado para uma unidade hospitalar da região. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Em nota, a PM informou:

"Na noite de sexta-feira (26), policiais da 23ª CIPM foram acionados para prestar apoio ao Samu, na Estrada das Barreiras, para atendimento a um indivíduo com ferimentos nas imediações de um ponto de ônibus. Ao chegarem, os militares constataram o fato."

O caso será investigado pela Polícia Civil.