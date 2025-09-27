CRIME?
Corpo com marcas de tiros é encontrado dentro de carro na orla de Salvador
Caso será investigado pela Polícia Civil
Por Leilane Teixeira
O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiro dentro de um carro na noite desta sexta-feira, 26, na região do Parque dos Ventos, na Boca do Rio, orla de Salvador.
Segundo a Polícia Militar, agenteas da 39ª CIPM foram acionados em razão de "um homem morto por disparo de arma de fogo no interior de um veículo. Ao chegarem na região, os militares constataram o fato e isolaram o local até a realização da perícia".
Investigação
Moradores da região relataram ter ouvido disparos, mas ninguém soube informar quantos tiros foram efetuados. Ainda não se sabe o que motivou a morte e a identidade da vítima ainda não foi revelada.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
