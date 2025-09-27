Menu
INVESTIGAÇÃO

Família suspeita de extorquir médico na Bahia recebe novas denúncias

As novas vítimas são da mesma região do médico que denunciou o esquema inicialmente

Redação

Por Redação

27/09/2025 - 8:06 h
As investigações indicam que o número de vítimas pode ultrapassar 100
-

A prisão de três homens a mesma família acusados de extorquir um médico em Jequié, no sudoeste da Bahia, levou outras duas pessoas a denunciarem o mesmo grupo, segundo o delegado Odilson Pereira, responsável pela investigação.

Os suspeitos foram detidos em flagrante por porte ilegal de armas durante a Operação Gipsy, que cumpriu mandados de busca e apreensão. A polícia aponta que eles atuavam como agiotas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As novas vítimas são de Vitória da Conquista, mesma região do médico que denunciou o esquema inicialmente. Segundo os relatos, imóveis e veículos foram tomados como garantia de empréstimos, e os agiotas chegaram a cobrar juros de até R$ 500 mil. Eles forma ientificados como:

  • Bruno Rodrigues, de 55 anos
  • Bruno Rodrigues Filho, de 33
  • Átila Rebouças Rodrigues, de 27 anos

As investigações indicam que o número de vítimas pode ultrapassar 100 pessoas, principalmente no sudoeste e no sul do estado. O trio, que permanece custodiado e à disposição da Justiça, responde por:

  • extorsão;
  • agiotagem;
  • lavagem de dinheiro;
  • crimes contra a ordem tributária e econômica.

Leia Também:

Condenados por crimes sexuais poderão ser consultados na internet
Líder criminoso com deficiência é preso por extorquir comerciantes
Cachorro é “jurado de morte” por traficantes e acaba baleado

Operação Gipsy

Em apenas um dos casos, uma dívida de R$ 500 mil teria se transformado em R$ 3 milhões em juros. Três imóveis já estavam em processo de transferência para os suspeitos, mas a Justiça bloqueou a transação após a denúncia.

Ainda segundo a polícia, as contas pessoais da família movimentaram cerca de R$ 90 milhões em apenas um ano. Durante a operação, foram apreendidos:

  • R$ 3 milhões em espécie, armazenados em malas;
  • Joias avaliadas em R$ 500 mil;
  • Sete armas de fogo;
  • 30 veículos, entre eles automóveis de luxo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Agiotagem Bahia extorsão Jequié lavagem de dinheiro Operação Gipsy Polícia Civil R$ 3 milhões veículos de luxo vitória da conquista

Ver todas

