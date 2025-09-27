Família suspeita de extorquir médico na Bahia recebe novas denúncias

As investigações indicam que o número de vítimas pode ultrapassar 100 - Foto: Arquivo pessoal

A prisão de três homens a mesma família acusados de extorquir um médico em Jequié, no sudoeste da Bahia, levou outras duas pessoas a denunciarem o mesmo grupo, segundo o delegado Odilson Pereira, responsável pela investigação.

Os suspeitos foram detidos em flagrante por porte ilegal de armas durante a Operação Gipsy, que cumpriu mandados de busca e apreensão. A polícia aponta que eles atuavam como agiotas.

As novas vítimas são de Vitória da Conquista, mesma região do médico que denunciou o esquema inicialmente. Segundo os relatos, imóveis e veículos foram tomados como garantia de empréstimos, e os agiotas chegaram a cobrar juros de até R$ 500 mil. Eles forma ientificados como:

Bruno Rodrigues, de 55 anos

Bruno Rodrigues Filho, de 33

Átila Rebouças Rodrigues, de 27 anos

As investigações indicam que o número de vítimas pode ultrapassar 100 pessoas, principalmente no sudoeste e no sul do estado. O trio, que permanece custodiado e à disposição da Justiça, responde por:

extorsão;

agiotagem;

lavagem de dinheiro;

crimes contra a ordem tributária e econômica.

Operação Gipsy

Em apenas um dos casos, uma dívida de R$ 500 mil teria se transformado em R$ 3 milhões em juros. Três imóveis já estavam em processo de transferência para os suspeitos, mas a Justiça bloqueou a transação após a denúncia.

Ainda segundo a polícia, as contas pessoais da família movimentaram cerca de R$ 90 milhões em apenas um ano. Durante a operação, foram apreendidos:

R$ 3 milhões em espécie, armazenados em malas;

Joias avaliadas em R$ 500 mil;

Sete armas de fogo;