Família é presa na Bahia com R$ 3 milhões em bens e veículos de luxo

Sacola de dinheiro apreendido na operação - Foto: Reprodução | Polícia Civil

Uma família foi presa nesta sexta-feira, 26, durante a Operação Gypsy na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o pai e dois filhos, com idades de 55, 36 e 27 anos são investigados por extorsão, posse ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária e econômica.

Durante o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, os policiais apreenderam mais de R$ 3 milhões em espécie, joias avaliadas em cerca de R$ 500 mil, sete armas de fogo (entre pistolas, revólveres e carabinas) e 30 veículos encontrados em um sítio utilizado pelo grupo criminoso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontam que os presos exigiam de um médico e sua esposa, moradores de Vitória da Conquista, a entrega de veículos e imóveis avaliados em aproximadamente R$ 3 milhões, mediante ameaças.

Veja vídeo do material apreendido:

Três imóveis em fase de transferência tiveram as matrículas bloqueadas pela Justiça, após requerimento da autoridade policial, diante da suspeita de falsificação documental para obtenção de empréstimos fraudulentos em instituições financeiras.

Além disso, as apurações indicam que, em apenas cinco anos, o grupo movimentou cerca de R$ 90 milhões em contas bancárias pessoais.

A operação mobilizou 40 policiais civis das unidades de Jequié e Vitória da Conquista e foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com apoio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Jequié (DRFR/DEIC), da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DIRPIN/Sudoeste), da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié) e da 10ª Coorpin/Vitória da Conquista.

A Polícia Civil da Bahia segue com as investigações para identificar possíveis envolvidos e desarticular outras operações criminosas relacionadas.