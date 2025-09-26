Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JEQUIÉ

Família é presa na Bahia com R$ 3 milhões em bens e veículos de luxo

Trio é investigado por extorsão, lavagem de dinheiro e crimes econômicos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

26/09/2025 - 13:00 h
Sacola de dinheiro apreendido na operação
Sacola de dinheiro apreendido na operação -

Uma família foi presa nesta sexta-feira, 26, durante a Operação Gypsy na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o pai e dois filhos, com idades de 55, 36 e 27 anos são investigados por extorsão, posse ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária e econômica.

Durante o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, os policiais apreenderam mais de R$ 3 milhões em espécie, joias avaliadas em cerca de R$ 500 mil, sete armas de fogo (entre pistolas, revólveres e carabinas) e 30 veículos encontrados em um sítio utilizado pelo grupo criminoso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontam que os presos exigiam de um médico e sua esposa, moradores de Vitória da Conquista, a entrega de veículos e imóveis avaliados em aproximadamente R$ 3 milhões, mediante ameaças.

Veja vídeo do material apreendido:

Três imóveis em fase de transferência tiveram as matrículas bloqueadas pela Justiça, após requerimento da autoridade policial, diante da suspeita de falsificação documental para obtenção de empréstimos fraudulentos em instituições financeiras.

Além disso, as apurações indicam que, em apenas cinco anos, o grupo movimentou cerca de R$ 90 milhões em contas bancárias pessoais.

Leia Também:

Empresas ligadas ao PCC movimentaram R$ 1 bilhão, diz Receita
Jovens são torturadas e assassinadas durante live do Instagram
Dupla é presa em operação contra tráfico de armas em Salvador

A operação mobilizou 40 policiais civis das unidades de Jequié e Vitória da Conquista e foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com apoio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Jequié (DRFR/DEIC), da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DIRPIN/Sudoeste), da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié) e da 10ª Coorpin/Vitória da Conquista.

A Polícia Civil da Bahia segue com as investigações para identificar possíveis envolvidos e desarticular outras operações criminosas relacionadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

extorsão Jequié operação gypsy

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sacola de dinheiro apreendido na operação
Play

VÍDEO: PM dá tapa no rosto de homem durante manifestação em Salvador

Sacola de dinheiro apreendido na operação
Play

VÍDEO: homem é agredido por passageiros após tentar assaltar ônibus em Salvador

Sacola de dinheiro apreendido na operação
Play

Moradores bloqueiam avenida em Salvador após criança ser baleada

Sacola de dinheiro apreendido na operação
Play

Casal é preso por golpe milionário com revenda de carros de luxo em Salvador

x