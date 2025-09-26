Dupla é presa em operação contra tráfico de armas em Salvador

Operação Bomboniere visa enfraquecer o tráfico de armas vendidas para grupos criminosos - Foto: Alberto Maraux

Dois homens envolvidos com compra e repasse de munições, além de manutenção de armas de fogo para uma facção foram presos nesta sexta-feira, 26, durante a Operação Bomboniere, que visa enfraquecer o tráfico de armas vendidas para grupos criminosos.

A dupla, que possuía mandados de prisão em aberto e eram foragidos da Justiça, foi localizada pelas Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Segurança de Segurança Pública (SSP) apontou que, de acordo com investigações, estima-se que, ao longo de dois anos, os criminosos tenham comercializado mais de 60 mil munições para integrantes de uma facção.

Quem eram os alvos?

Os presos (um homem com Certificado de Caçador, Atirador e Colecionador - CAC, e um serralheiro), além de fazer a manutenção e troca de peças, fabricavam armas artesanais, peças e acessórios, como carregadores de munição.

“Interromper o fluxo de armas e munições para as facções é uma das prioridades deste trabalho integrado de inteligência”, destacou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal, Eduardo Badaró.

O titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME) da Polícia Civil, delegado David Machado, destacou que os eletrônicos e ferramentas apreendidos passarão por perícia. “Vamos aprofundar para descobrirmos possíveis rotas de armas e munições, além de chegarmos aos receptores destes materiais ilícitos”.

Participaram da operação equipes Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e das Polícias Civil (DESARME e CORE), Militar (COPPM, CPRs Atlântico e BTS, além do BPATAMO) e Federal (COT e GPI).