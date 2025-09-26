Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RESULTADO

Dupla é presa em operação contra tráfico de armas em Salvador

Prisão foi parte da Operação Bomboniere, desarticulada nesta sexta-feira, 26, no Engenho Velho da Federação

Redação

Por Redação

26/09/2025 - 10:20 h
Operação Bomboniere visa enfraquecer o tráfico de armas vendidas para grupos criminosos
Operação Bomboniere visa enfraquecer o tráfico de armas vendidas para grupos criminosos -

Dois homens envolvidos com compra e repasse de munições, além de manutenção de armas de fogo para uma facção foram presos nesta sexta-feira, 26, durante a Operação Bomboniere, que visa enfraquecer o tráfico de armas vendidas para grupos criminosos.

A dupla, que possuía mandados de prisão em aberto e eram foragidos da Justiça, foi localizada pelas Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Professora é acusada de agredir crianças em creche de Salvador
Gerente do tráfico é preso em Vila Canária com metralhadora da PC
Tiros, granada e mortes: insegurança suspende ônibus em Águas Claras

A Segurança de Segurança Pública (SSP) apontou que, de acordo com investigações, estima-se que, ao longo de dois anos, os criminosos tenham comercializado mais de 60 mil munições para integrantes de uma facção.

Quem eram os alvos?

Os presos (um homem com Certificado de Caçador, Atirador e Colecionador - CAC, e um serralheiro), além de fazer a manutenção e troca de peças, fabricavam armas artesanais, peças e acessórios, como carregadores de munição.

“Interromper o fluxo de armas e munições para as facções é uma das prioridades deste trabalho integrado de inteligência”, destacou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal, Eduardo Badaró.

O titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME) da Polícia Civil, delegado David Machado, destacou que os eletrônicos e ferramentas apreendidos passarão por perícia. “Vamos aprofundar para descobrirmos possíveis rotas de armas e munições, além de chegarmos aos receptores destes materiais ilícitos”.

Participaram da operação equipes Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e das Polícias Civil (DESARME e CORE), Militar (COPPM, CPRs Atlântico e BTS, além do BPATAMO) e Federal (COT e GPI).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Engenho Velho da Federação operação Polícia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Operação Bomboniere visa enfraquecer o tráfico de armas vendidas para grupos criminosos
Play

VÍDEO: PM dá tapa no rosto de homem durante manifestação em Salvador

Operação Bomboniere visa enfraquecer o tráfico de armas vendidas para grupos criminosos
Play

VÍDEO: homem é agredido por passageiros após tentar assaltar ônibus em Salvador

Operação Bomboniere visa enfraquecer o tráfico de armas vendidas para grupos criminosos
Play

Moradores bloqueiam avenida em Salvador após criança ser baleada

Operação Bomboniere visa enfraquecer o tráfico de armas vendidas para grupos criminosos
Play

Casal é preso por golpe milionário com revenda de carros de luxo em Salvador

x