OPERAÇÃO BOMBONIERE
Força-tarefa combate tráfico de armas para facções de Salvador
Devido à operação, os ônibus não estão subindo até o final de linha do Engenho Velho da Federação
Por Redação
Um Força-tarefa, deflagrada por policiais federais e estaduais da Segurança Pública na manhã desta sexta-feira, 26, no Engenho Velho da Federação, em Salvador, mira a desarticulação de um esquema de repasse de armas e munições para integrantes de uma facção criminosa.
Devido à operação, os ônibus não estão subindo até o final de linha do bairro.
De acordo com a SSP, a investigação da complexa rede de tráfico foram iniciadas há cerca de seis meses e mostraram que os suspeitos adquiriram grande quantidade de munições, com foco na venda de armas de fogo para membros de organização criminosa. Entre as armas de fogo vendidas estavam fuzis e pistolas.
Ordens judiciais são cumpridas por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organiado (FICCO) Baha e da Polícia Civil (DESARME E CORE) Militar (COPPM, CPRs Atlântico e BTS, além do BPATAMO) e Federal (COT e GPI).
