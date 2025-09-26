Força-tarefa combate tráfico de armas para facções de Salvador

- Foto: Alberto Maraux

Um Força-tarefa, deflagrada por policiais federais e estaduais da Segurança Pública na manhã desta sexta-feira, 26, no Engenho Velho da Federação, em Salvador, mira a desarticulação de um esquema de repasse de armas e munições para integrantes de uma facção criminosa.

Devido à operação, os ônibus não estão subindo até o final de linha do bairro.

De acordo com a SSP, a investigação da complexa rede de tráfico foram iniciadas há cerca de seis meses e mostraram que os suspeitos adquiriram grande quantidade de munições, com foco na venda de armas de fogo para membros de organização criminosa. Entre as armas de fogo vendidas estavam fuzis e pistolas.

Ordens judiciais são cumpridas por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organiado (FICCO) Baha e da Polícia Civil (DESARME E CORE) Militar (COPPM, CPRs Atlântico e BTS, além do BPATAMO) e Federal (COT e GPI).