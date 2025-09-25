Tiros, granada e mortes: insegurança suspende ônibus em Águas Claras

Por conta da insegurança, a circulação do transporte coletivo foi suspensa no bairro até a normalização da situação - Foto: Reprodução TV Record Bahia

O clima de insegurança tomou conta de Águas Claras, em Salvador, após uma megaoperação policial realizada no bairro desde a manhã desta quinta-feira, 25, e que se estendeu até o final do dia, resultando na morte de dois suspeitos na região da Condor, área marcada pelo intenso tráfico de drogas.

Por conta das mortes, foi realizado um protesto por amigos e familiares das vítimas, que alegaram "inocência". Segundo os manifestantes, os homens não tinham ligação com o tráfico de drogas.

Em entrevista à Record Bahia, eles pediram justiça e afirmaram que um deles teria apenas "se assustado com a presença dos agentes na localidade".

Durante o protesto, populares bloquearam a via colocando fogo em objetos. Motoristas de ônibus foram obrigados a parar os veículos e tiveram as chaves tomadas pelos manifestantes.

Uma equipe de reportagem da Record Bahia chegou a ser coagida durante a ação. Por conta da insegurança, a circulação do transporte coletivo foi suspensa no bairro até a normalização da situação, e o comércio local fechou as portas.

Operação

Um confronto entre dois homens e policiais militares foi registrado ainda pela manhã na Condor, em Águas Claras. De acordo com a PM, os suspeitos foram surpreendidos pelas guarnições do 22º Batalhão da Polícia Militar.

Na tentativa de escapar, eles se esconderam em um imóvel e passaram a disparar contra os agentes. Baleados, foram socorridos pelos policiais e levados ao Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras, mas não resistiram.

“Eles se recusaram a se entregar para responder pelos crimes. Entraram em uma casa e, ao não conseguirem sair, hostilizaram nossas equipes com disparos de arma de fogo”, declarou o tenente-coronel Ricardo a uma emissora de TV.

Ainda segundo o comandante da operação, foram apreendidos:

duas pistolas;

um fuzil;

uma granada.

Por conta do risco de explosão, a área foi isolada e o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado. Além disso, o Graer também foi chamado para reforçar a operação.