Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AÇÃO POLICIAL

Tiros, granada e mortes: insegurança suspende ônibus em Águas Claras

Por causa das mortes, populares protestaram bloqueando a via e colocando fogo em objetos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

25/09/2025 - 21:56 h | Atualizada em 25/09/2025 - 22:21
Por conta da insegurança, a circulação do transporte coletivo foi suspensa no bairro até a normalização da situação
Por conta da insegurança, a circulação do transporte coletivo foi suspensa no bairro até a normalização da situação -

O clima de insegurança tomou conta de Águas Claras, em Salvador, após uma megaoperação policial realizada no bairro desde a manhã desta quinta-feira, 25, e que se estendeu até o final do dia, resultando na morte de dois suspeitos na região da Condor, área marcada pelo intenso tráfico de drogas.

Por conta das mortes, foi realizado um protesto por amigos e familiares das vítimas, que alegaram "inocência". Segundo os manifestantes, os homens não tinham ligação com o tráfico de drogas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista à Record Bahia, eles pediram justiça e afirmaram que um deles teria apenas "se assustado com a presença dos agentes na localidade".

Durante o protesto, populares bloquearam a via colocando fogo em objetos. Motoristas de ônibus foram obrigados a parar os veículos e tiveram as chaves tomadas pelos manifestantes.

Uma equipe de reportagem da Record Bahia chegou a ser coagida durante a ação. Por conta da insegurança, a circulação do transporte coletivo foi suspensa no bairro até a normalização da situação, e o comércio local fechou as portas.

Leia Também:

Ciganos em guerra: mandante de chacinas na Bahia é preso em Alagoas
Estudante baiano é morto na porta de casa enquanto retornava da escola
PCC usava motéis, postos e maquininhas para lavar dinheiro

Operação

Um confronto entre dois homens e policiais militares foi registrado ainda pela manhã na Condor, em Águas Claras. De acordo com a PM, os suspeitos foram surpreendidos pelas guarnições do 22º Batalhão da Polícia Militar.

Na tentativa de escapar, eles se esconderam em um imóvel e passaram a disparar contra os agentes. Baleados, foram socorridos pelos policiais e levados ao Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras, mas não resistiram.

“Eles se recusaram a se entregar para responder pelos crimes. Entraram em uma casa e, ao não conseguirem sair, hostilizaram nossas equipes com disparos de arma de fogo”, declarou o tenente-coronel Ricardo a uma emissora de TV.

Ainda segundo o comandante da operação, foram apreendidos:

  • duas pistolas;
  • um fuzil;
  • uma granada.

Por conta do risco de explosão, a área foi isolada e o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado. Além disso, o Graer também foi chamado para reforçar a operação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Águas Claras Operação policial polícia militar protesto Salvador Segurança tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Por conta da insegurança, a circulação do transporte coletivo foi suspensa no bairro até a normalização da situação
Play

VÍDEO: PM dá tapa no rosto de homem durante manifestação em Salvador

Por conta da insegurança, a circulação do transporte coletivo foi suspensa no bairro até a normalização da situação
Play

VÍDEO: homem é agredido por passageiros após tentar assaltar ônibus em Salvador

Por conta da insegurança, a circulação do transporte coletivo foi suspensa no bairro até a normalização da situação
Play

Moradores bloqueiam avenida em Salvador após criança ser baleada

Por conta da insegurança, a circulação do transporte coletivo foi suspensa no bairro até a normalização da situação
Play

Casal é preso por golpe milionário com revenda de carros de luxo em Salvador

x