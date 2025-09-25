CRIME BRUTAL
Estudante baiano é morto na porta de casa enquanto retornava da escola
A vítima foi identificada como Eduardo Magalhães de Oliveira
Por Leilane Teixeira
Um estudante de 18 anos foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira, 24, em frente à casa onde morava, no bairro São Lourenço, em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia.
A vítima foi identificada como Eduardo Magalhães de Oliveira, que havia acabado de retornar da escola e ainda usava o uniforme quando foi surpreendido pelos disparos.
Leia Também:
De acordo com informações da polícia, os autores do crime seriam dois homens em uma motocicleta, que passaram atirando na Rua José Roberto da Silva. Eduardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Equipes da 87ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e localizaram cápsulas de pistola espalhadas pela via. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes