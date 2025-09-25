Menu
CRIME BRUTAL

Estudante baiano é morto na porta de casa enquanto retornava da escola

A vítima foi identificada como Eduardo Magalhães de Oliveira

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

25/09/2025 - 20:38 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Um estudante de 18 anos foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira, 24, em frente à casa onde morava, no bairro São Lourenço, em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia.

A vítima foi identificada como Eduardo Magalhães de Oliveira, que havia acabado de retornar da escola e ainda usava o uniforme quando foi surpreendido pelos disparos.

De acordo com informações da polícia, os autores do crime seriam dois homens em uma motocicleta, que passaram atirando na Rua José Roberto da Silva. Eduardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da 87ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e localizaram cápsulas de pistola espalhadas pela via. O caso será investigado pela Polícia Civil.

