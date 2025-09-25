Menu
POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

PM investigado por vender armas para facções criminosas é preso

A prisão ocorreu por porte ilegal de munições durante a Operação Barút

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

25/09/2025 - 16:47 h
Imagem ilustrativa da imagem PM investigado por vender armas para facções criminosas é preso
-

Um policial militar investigado por suspeita de vender armas a facções criminosas foi preso nesta quinta-feira, 25, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A prisão ocorreu por porte ilegal de munições durante a Operação Barút.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes da Força Correicional Especial Integrada (FORCE) e da Corregedoria da Polícia Militar (Correg) cumpriram mandados e encontraram nas residências do agente:

  • 160 munições de calibres 9mm, .380, .30 e .40;
  • celulares;
  • documentos.

O policial, que não teve o nome divulgado, e todo o material apreendido foram encaminhados ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista.

PM condenado

Esse não foi o único episódio de prisão envolvendo PMs no estado. No inicídio do mês, o PM Fabrício Carlos Santiago dos Santos foi condenado a cinco anos, um mês e 27 dias de prisão por crime de corrupção passiva.

Segundo a denúncia do Ministério Público da Bahia acatada pela Justiça Militar, o oficial operou enquanto comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Santa Cruz Cabrália em esquema de cobrança de propinas a comerciantes locais para liberar eventos, como festas do tipo “paredões”, no município. Além da condenação, o policial também foi punido com a perda do cargo

x