POLÍCIA
Corpo de homem é deixado em via pública após ser executado em casa
Crime teria acontecido no bairro de Vila Verde em Salvador
Por Redação
Um homem de prenome Fagner teria sido executado a tiros dentro de casa, na madrugada desta quinta-feira, 25, no bairro de Vila Verde em Salvador no Conjunto Antônio Conselheiro.
De acordo com a Record Bahia, a casa da vítima foi arrombada e ele foi morto dentro do imóvel, logo em seguida o corpo foi colocado em uma via pública do bairro. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. A Polícia Técnica esteve no local para proceder a perícia e fazer a remoção do corpo.
Próximo ao local desse homicídio, três irmãos também foram feridos. Uma das vítimas de 18 anos foi atingida na mão e a irmã baleada no pé. Uma terceira pessoa, adolescente de 17 anos, foi ferida com golpes de faca na região da coxa, encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão e já recebeu alta.
Os dois baleados foram transferidos para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde estão internados. Não há informações sobre o estado de saúde deles.
Em nota, a PM informou que a 49ª CIPM foi acionada com a informação de disparos de arma de fogo nas imediações da Estrada Velha do Aeroporto, em São Cristóvão. Ao chegarem, os militares constataram o fato. Duas pessoas atingidas e uma terceira, ferida por golpe de arma branca, foram socorridas para uma unidade de saúde da região.
Rondas e buscas foram realizadas a fim de encontrar suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.
