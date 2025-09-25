Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Mais de 20 criminosos invadem joalheria e rouba R$ 5,3 mi em peças

Esta não é a primeira vez que a Heller Jewelers é alvo de uma ação desse porte

Redação

Por Redação

25/09/2025 - 10:18 h
Imagens mostram os homens quebrando vitrines com marretas e picaretas
Imagens mostram os homens quebrando vitrines com marretas e picaretas

Um grupo de 25 criminosos armados e encapuzados invadiu na segunda-feira, 22, uma joalheria na Califórnia, Estados Unidos, e roubou cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,3 milhões) em peças de luxo. O crime aconteceu no shopping City Center Bishop Ranch, segundo a polícia local.

Imagens divulgadas pela emissora norte-americana ABC7 mostram o grupo mascarado invadindo a loja Heller Jewelers, quebrando vitrines com marretas e picaretas.

Portas automáticas chegaram a se fechar, prendendo parte dos criminosos, que conseguiram escapar após um deles atirar contra a entrada.

Roubos são recorrentes

Esta não é a primeira vez que a Heller Jewelers é alvo de uma ação desse porte. Em março de 2023, sete homens mascarados invadiram a loja durante um feriado nacional e levaram US$ 1,1 milhão (R$ 5,8 milhões) em joias.

Na época, os suspeitos foram localizados graças a um dispositivo de GPS escondido em um Rolex roubado.

x