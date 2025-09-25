Três de Espadas do Baralho do Crime, Berel é preso em Camaçari

Berel estava escondido em uma casa em Monte Gordo - Foto: Divulgação | SSP - BA

Foi preso na manhã desta quinta-feira, 25, por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Reidson da Cruz Barros, conhecido como “Berel”, carta Três de Espadas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A ação aconteceu no distrito de Monte Gordo, em Camaçari, durante mais uma fase da Operação Hunt. Apontado como braço direito de Bruno Cabeça, “Berel” estava escondido em uma residência quando foi surpreendido e preso. Ele era procurado por envolvimento em homicídios, sequestros e tráfico de drogas em Camaçari e Salvador, além de ser responsável por coordenar e autorizar execuções contra rivais.

Bruno Cabeça, apontado como líder de um das principais facções criminosas da Bahia, foi preso em 14 de maio deste ano em um apartamento de luxo em São Paulo. Ele atuava na região metropolitana de Salvador, especialmente em Camaçari, e mantinha sob sua influência integrantes que davam continuidade às ações ilícitas.

Em 2025, a Operação Hunt já resultou na prisão de sete alvos do Baralho do Crime. Após a captura, Berel passará pelos exames legais de praxe e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.