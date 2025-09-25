Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Três de Espadas do Baralho do Crime, Berel é preso em Camaçari

Braço direito do traficante Bruno Cabeça foi preso na Operação Hunt

Redação

Por Redação

25/09/2025 - 7:38 h
Berel estava escondido em uma casa em Monte Gordo
Berel estava escondido em uma casa em Monte Gordo -

Foi preso na manhã desta quinta-feira, 25, por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Reidson da Cruz Barros, conhecido como “Berel”, carta Três de Espadas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A ação aconteceu no distrito de Monte Gordo, em Camaçari, durante mais uma fase da Operação Hunt. Apontado como braço direito de Bruno Cabeça, “Berel” estava escondido em uma residência quando foi surpreendido e preso. Ele era procurado por envolvimento em homicídios, sequestros e tráfico de drogas em Camaçari e Salvador, além de ser responsável por coordenar e autorizar execuções contra rivais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Bruno Cabeça, apontado como líder de um das principais facções criminosas da Bahia, foi preso em 14 de maio deste ano em um apartamento de luxo em São Paulo. Ele atuava na região metropolitana de Salvador, especialmente em Camaçari, e mantinha sob sua influência integrantes que davam continuidade às ações ilícitas.

Em 2025, a Operação Hunt já resultou na prisão de sete alvos do Baralho do Crime. Após a captura, Berel passará pelos exames legais de praxe e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Leia Também:

Mulher mata marido a facadas após agressão
Vídeo: youtuber é preso após trocar tiros com policiais na Bahia
Baralho do Crime: integrante de facção, Berel é o novo 3 de Espadas

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Berel camaçari monte gordo preso

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Berel estava escondido em uma casa em Monte Gordo
Play

VÍDEO: homem é agredido por passageiros após tentar assaltar ônibus em Salvador

Berel estava escondido em uma casa em Monte Gordo
Play

Moradores bloqueiam avenida em Salvador após criança ser baleada

Berel estava escondido em uma casa em Monte Gordo
Play

Casal é preso por golpe milionário com revenda de carros de luxo em Salvador

Berel estava escondido em uma casa em Monte Gordo
Play

Idoso é agredido com socos e chutes em blitz da GCM em Salvador

x