POLÍCIA

Mulher mata marido a facadas após agressão

Emerson de Oliveira era natural de Ilhéus e não resistiu ao ferimento

Redação

Por Redação

25/09/2025 - 7:11 h
Imagem ilustrativa da imagem Mulher mata marido a facadas após agressão
-

Um homem foi morto a facadas pela companheira na terça-feira, 23, na cidade de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, após ser agredida por ele. A vítima, identificada como Emerson de Oliveira Nascimento, de 32 anos, era natural de Ilhéus e tinha um relacionamento de quatro anos com a mulher, que não teve nome revelado.

De acordo com informações da Polícia Civil, obtidas pelo Verdinho Itabuna, o casal possuía histórico de brigas. Durante uma discussão familiar, Emerson teria agredido a companheira, que pegou uma faca e atingiu o peito da vítima com uma faca.

A suspeita foi presa em flagrante e na delegacia ela confessou o crime. Os dois filhos do casal foram levados para a casa de uma vizinha até a chegada do Conselho Tutelar. As crianças deverão ser encaminhadas para Ilhéus, onde ficarão com familiares.

Por conta do alto custo do traslado, a família decidiu realizar o sepultamento de Emerson em Santa Catarina. Amigos e parentes se mobilizaram nas redes sociais para arrecadar doações que possibilitem a presença da mãe da vítima no funeral.

