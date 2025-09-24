Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Vereador é preso em operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Investigação da Polícia Civil identificou esquema de tráfico e lavagem de dinheiro com atuação interestadual

Luan Julião

Por Luan Julião

24/09/2025 - 16:54 h | Atualizada em 24/09/2025 - 19:12
Vereador Ailton Leal, do Partido dos Trabalhadores (PT)
Vereador Ailton Leal, do Partido dos Trabalhadores (PT) -

A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta quarta-feira, 24, o vereador Ailton Leal, do Partido dos Trabalhadores (PT) de Santo Estevão durante a Operação Anátema, que investiga um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com atuação interestadual. Além do parlamentar, outros seis mandados de prisão temporária foram cumpridos, e três pessoas foram presas em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Civil, o vereador seria dono de um posto de combustíveis usado como instrumento de lavagem de capitais. No local, foram apreendidos cerca de R$ 18 mil em espécie, cheques, contratos, armas, veículos e documentos, além da constatação de indícios de sonegação fiscal, que serão apurados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz). Ele também é irmão de um traficante de alta periculosidade morto em confronto com a polícia em 2017. Nas eleições municipais de 2024, ele obteve 963 votos para o cargo de vereador

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em Jaguarari, um imóvel ligado a outro vereador foi alvo de mandado de busca e apreensão, resultando na localização de celulares e documentos.

Leia Também:

Entenda a situação de Jequié, cidade mais violenta da Bahia e palco de megaoperação
Sete quilos de cocaína são encontrados enterrados em Madre de Deus
Ônibus são suspensos em Ipitanga após morte de suspeitos em ação da PM

Segundo a investigação do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), o grupo criminoso movimentou mais de R$ 4,3 bilhões por meio de empresas de fachada e contas de terceiros. As apurações começaram em 2023 e revelaram conexões interestaduais, envolvendo também Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná.

Mais de 170 policiais civis participaram da operação, que contou com o apoio das Secretarias da Fazenda e da Agência Nacional do Petróleo (ANP), atuando de forma integrada para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, além de bloquear bens e valores dos investigados.

A Operação Anátema reforça o combate ao crime organizado e evidencia a atuação da polícia no enfrentamento a esquemas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas com ramificações em diversos estados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime organizado lavagem de dinheiro Polícia Santo Estevão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vereador Ailton Leal, do Partido dos Trabalhadores (PT)
Play

Vídeo: empresário dono de hotéis na Chapada é preso por exploração sexual

Vereador Ailton Leal, do Partido dos Trabalhadores (PT)
Play

Simões Filho: Tamara foi morta por vingança; Mayane foi queima de arquivo

Vereador Ailton Leal, do Partido dos Trabalhadores (PT)
Play

Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo

Vereador Ailton Leal, do Partido dos Trabalhadores (PT)
Play

Homem é preso por manter família em cárcere privado por mais de um ano

x