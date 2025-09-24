Vereador é preso em operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Vereador Ailton Leal, do Partido dos Trabalhadores (PT) - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta quarta-feira, 24, o vereador Ailton Leal, do Partido dos Trabalhadores (PT) de Santo Estevão durante a Operação Anátema, que investiga um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com atuação interestadual. Além do parlamentar, outros seis mandados de prisão temporária foram cumpridos, e três pessoas foram presas em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Civil, o vereador seria dono de um posto de combustíveis usado como instrumento de lavagem de capitais. No local, foram apreendidos cerca de R$ 18 mil em espécie, cheques, contratos, armas, veículos e documentos, além da constatação de indícios de sonegação fiscal, que serão apurados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz). Ele também é irmão de um traficante de alta periculosidade morto em confronto com a polícia em 2017. Nas eleições municipais de 2024, ele obteve 963 votos para o cargo de vereador

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em Jaguarari, um imóvel ligado a outro vereador foi alvo de mandado de busca e apreensão, resultando na localização de celulares e documentos.

Segundo a investigação do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), o grupo criminoso movimentou mais de R$ 4,3 bilhões por meio de empresas de fachada e contas de terceiros. As apurações começaram em 2023 e revelaram conexões interestaduais, envolvendo também Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná.

Mais de 170 policiais civis participaram da operação, que contou com o apoio das Secretarias da Fazenda e da Agência Nacional do Petróleo (ANP), atuando de forma integrada para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, além de bloquear bens e valores dos investigados.

A Operação Anátema reforça o combate ao crime organizado e evidencia a atuação da polícia no enfrentamento a esquemas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas com ramificações em diversos estados.