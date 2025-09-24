Menu
VIOLÊNCIA

Ônibus são suspensos em Ipitanga após morte de suspeitos em ação da PM

Suspensão dos ônibus ocorre em meio a rumores de ataques contra veículos da frota em retaliação

Luan Julião

Por Luan Julião

24/09/2025 - 13:05 h | Atualizada em 24/09/2025 - 13:16
Sindicato detalhou que, dos 12 ônibus que circulam para Ipitanga, seis foram remanejados
-

O Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (SINDMETRO) anunciou a suspensão da circulação de ônibus na localidade de Ipitanga, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, no começo da tarde desta quarta-feira, 24.

Segundo a entidade, a paralisação ocorre devido a episódios de violência e a uma ação policial recente na região conhecida como Bostolândia ou Chafariz, que resultou na morte de dois homens na tarde de terça-feira, 23.

De acordo com relatos que circularam em grupos de WhatsApp e outras redes sociais, comparsas dos indivíduos mortos estariam planejando queimar veículos da frota de ônibus em retaliação à ação policial.

Por isso, os rodoviários decidiram suspender as atividades, visando preservar a integridade física dos trabalhadores e a segurança dos veículos.

Segundo informações preliminares, os homens mortos seriam envolvidos com a criminalidade e atuavam pelo grupo conhecido como Bonde do Maluco (BDM), inicialmente identificados como TH e Bebeu.

O sindicato detalhou que, dos 12 ônibus que circulam para Ipitanga, seis foram remanejados para Vilas do Atlântico, enquanto os outros seis permanecem parados na Estação Aeroporto, até que a situação na localidade seja normalizada. A categoria ainda não definiu previsão para retorno das operações.

Nota da Polícia Militar

Na tarde de terça-feira, 23, policiais militares da CIPT/RMS, com apoio de guarnições da 52ª CIPM, realizavam patrulhamento na Bostolândia quando foram alvejados por um grupo armado. Houve reação por parte dos policiais, e dois homens foram encontrados feridos no local. Ambos foram socorridos ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiram aos ferimentos.

Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola, um revólver calibre .38 e drogas (um tablete e porções de maconha). A ocorrência foi registrada, e o material foi encaminhado à delegacia responsável. A PM informou que o policiamento segue reforçado e nenhuma anormalidade é registrada no momento.

Tags:

ipitanga Lauro de Freitas rms Salvador transporte público violência

x