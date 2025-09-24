Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso por perseguir e ameaçar companheira em Ilhéus

Vítima possuía medida protetiva anterior, retirada a pedido do suspeito

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 11:27 h
A prisão foi feita pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)
A prisão foi feita pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira, 23, em Ilhéus, acusado de perseguir e ameaçar a companheira de 31 anos. A prisão foi feita pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, que trabalha como recepcionista no Centro da cidade, procurou a polícia pela manhã e relatou as ameaças. Ela contou que já havia sofrido agressões do companheiro e que tinha uma medida protetiva, retirada a pedido dele.

Durante a tarde, enquanto se preparava para retornar à Deam para prestar depoimento, a mulher foi surpreendida no local de trabalho pelo suspeito, que entrou sem autorização, passou a intimidá-la e a impediu de sair. Uma testemunha presenciou o crime, deu suporte à vítima e a conduziu em segurança até a unidade policial.

Em seguida, o homem, que trabalha como representante comercial, perseguiu as duas até a delegacia, na tentativa de coagir a companheira, mas acabou detido em flagrante pelos crimes de perseguição, ameaça e tentativa de constrangimento ilegal.

Após os procedimentos de praxe, o custodiado foi encaminhado para a sede da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus), onde permanece à disposição do Poder Judiciário. A unidade policial também solicitou medidas protetivas para a vítima.

x