Castelo de Cartas: 18 criminosos acusados de homicídios são presos

Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em diversos endereços - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Durante diligências da Operação Castelo de Cartas que aconteceu nesta quarta-feira, 24, dezoito pessoas foram por equipes da Polícia Civil em Jequié e cidades da região. A ação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso envolvido em homicídios, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em diversos endereços, sendo dois em Feira de Santana e um no estado do Pará. Em Jequié, foram realizadas 18 prisões, ocorridas nos bairros Joaquim Romão, Cachoeirinha, Baixa do Bonfim, Pedreira, Centro, Água Branca, Jequiezinho, Mandacaru e Pompílio Sampaio.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na operação foram apreendidos 2 kg de drogas, balanças de precisão, dinheiro em espécie, 15 celulares e oito motocicletas. Também foram bloqueadas 30 contas bancárias ligadas ao grupo criminoso e sequestrados bens e valores que movimentaram mais de R$ 2 milhões no último ano.

As investigações começaram em janeiro de 2025, após uma sequência de homicídios de extrema violência na cidade. Somente nesta fase, foi possível atribuir ao grupo a autoria de pelo menos 19 homicídios consumados em 2025.

De acordo com o inquérito, a organização criminosa buscava consolidar domínio territorial em Jequié, utilizando-se da cooptação de jovens e adolescentes e da violência sistemática contra grupos rivais e dissidentes internos. As ações eram marcadas por execuções sumárias, mortes decorrentes de disputas e o comércio de drogas e armas de alto poder de fogo. As apurações também revelaram que os lucros ilícitos eram repartidos entre os líderes da facção, que ostentavam elevado padrão de vida com imóveis, veículos e objetos de luxo.

A Operação Castelo de Cartas contou com 120 policiais civis, distribuídos em 30 equipes. Além de Jequié, houve cumprimento de mandados em Salvador, Feira de Santana, Eunápolis e Belém, no Pará.