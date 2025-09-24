Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Castelo de Cartas: 18 criminosos acusados de homicídios são presos

Grupo criminoso alvo da operação teria movimentado mais de R$ 2 milhões no último ano

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 10:59 h
Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em diversos endereços
Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em diversos endereços -

Durante diligências da Operação Castelo de Cartas que aconteceu nesta quarta-feira, 24, dezoito pessoas foram por equipes da Polícia Civil em Jequié e cidades da região. A ação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso envolvido em homicídios, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em diversos endereços, sendo dois em Feira de Santana e um no estado do Pará. Em Jequié, foram realizadas 18 prisões, ocorridas nos bairros Joaquim Romão, Cachoeirinha, Baixa do Bonfim, Pedreira, Centro, Água Branca, Jequiezinho, Mandacaru e Pompílio Sampaio.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na operação foram apreendidos 2 kg de drogas, balanças de precisão, dinheiro em espécie, 15 celulares e oito motocicletas. Também foram bloqueadas 30 contas bancárias ligadas ao grupo criminoso e sequestrados bens e valores que movimentaram mais de R$ 2 milhões no último ano.

As investigações começaram em janeiro de 2025, após uma sequência de homicídios de extrema violência na cidade. Somente nesta fase, foi possível atribuir ao grupo a autoria de pelo menos 19 homicídios consumados em 2025.

De acordo com o inquérito, a organização criminosa buscava consolidar domínio territorial em Jequié, utilizando-se da cooptação de jovens e adolescentes e da violência sistemática contra grupos rivais e dissidentes internos. As ações eram marcadas por execuções sumárias, mortes decorrentes de disputas e o comércio de drogas e armas de alto poder de fogo. As apurações também revelaram que os lucros ilícitos eram repartidos entre os líderes da facção, que ostentavam elevado padrão de vida com imóveis, veículos e objetos de luxo.

A Operação Castelo de Cartas contou com 120 policiais civis, distribuídos em 30 equipes. Além de Jequié, houve cumprimento de mandados em Salvador, Feira de Santana, Eunápolis e Belém, no Pará.

Leia Também:

Call center do pecado: pastor cobrava Pix em troca de milagres
Operação mira grupo por usar empresas para lavar dinheiro na Bahia
Acampamento de facção com drogas e armas é destruído em Itapuã
Grupo ligado a homicídios e tráfico é alvo de operação em Jequié

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jequié Operação Castelo de Cartas prisões

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em diversos endereços
Play

Vídeo: empresário dono de hotéis na Chapada é preso por exploração sexual

Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em diversos endereços
Play

Simões Filho: Tamara foi morta por vingança; Mayane foi queima de arquivo

Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em diversos endereços
Play

Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo

Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em diversos endereços
Play

Homem é preso por manter família em cárcere privado por mais de um ano

x