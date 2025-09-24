Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Acampamento de facção com drogas e armas é destruído em Itapuã

Local em área de mata está ligado ao tráfico de drogas

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 10:33 h
O acampamento foi destruído durante a operação
O acampamento foi destruído durante a operação

Um acampamento utilizado por integrantes de uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas foi localizado na terça-feira, 23, em uma área de mata no bairro de Itapuã, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, durante rondas, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) descobriram dois compartimentos subterrâneos usados para ocultar bombonas, frequentemente empregadas para armazenar drogas e armas de fogo.

No local, os policiais também encontraram balanças de precisão e grande quantidade de material destinado ao embalo de entorpecentes. O acampamento foi destruído durante a operação, e todo o material apreendido foi encaminhado para a unidade policial.

A polícia segue investigando para identificar os responsáveis pela estrutura.

Tags:

drogas facção itapuã Polícia tráfico

