POLÍCIA
Acampamento de facção com drogas e armas é destruído em Itapuã
Local em área de mata está ligado ao tráfico de drogas
Por Redação
Um acampamento utilizado por integrantes de uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas foi localizado na terça-feira, 23, em uma área de mata no bairro de Itapuã, em Salvador.
Segundo a Polícia Civil, durante rondas, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) descobriram dois compartimentos subterrâneos usados para ocultar bombonas, frequentemente empregadas para armazenar drogas e armas de fogo.
Leia Também:
No local, os policiais também encontraram balanças de precisão e grande quantidade de material destinado ao embalo de entorpecentes. O acampamento foi destruído durante a operação, e todo o material apreendido foi encaminhado para a unidade policial.
A polícia segue investigando para identificar os responsáveis pela estrutura.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes