Acampamento de facção com drogas e armas é destruído em Itapuã

O acampamento foi destruído durante a operação - Foto: Polícia Civil

Um acampamento utilizado por integrantes de uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas foi localizado na terça-feira, 23, em uma área de mata no bairro de Itapuã, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, durante rondas, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) descobriram dois compartimentos subterrâneos usados para ocultar bombonas, frequentemente empregadas para armazenar drogas e armas de fogo.

No local, os policiais também encontraram balanças de precisão e grande quantidade de material destinado ao embalo de entorpecentes. O acampamento foi destruído durante a operação, e todo o material apreendido foi encaminhado para a unidade policial.

A polícia segue investigando para identificar os responsáveis pela estrutura.