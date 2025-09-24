Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Rio Sena segue sem ônibus após protesto por morte de jovem autista

Marcus Vinicius Alcântara foi morto na Rua da Bomba, na segunda-feira, 22

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/09/2025 - 8:39 h
Os ônibus interromperam a circulação por volta das 18h
Os ônibus interromperam a circulação por volta das 18h -

Os moradores do bairro do Rio Sena, no Subúrbio de Salvador, permanecem sem o serviço de transporte público nesta quarta-feira, 24. Os ônibus pararam de circular após uma manifestação de amigos e familiares de Marcus Vinicius Alcântara, de 26 anos, jovem com Transtorno do Espectro Autista (TEA), morto na segunda-feira, 22.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os ônibus interromperam a circulação por volta das 18h. Os veículos estão sendo remanejados até o Conjunto Senhor do Bonfim, de onde seguem seus itinerários.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Operação mira grupo por usar empresas para lavar dinheiro na Bahia
Grupo ligado a homicídios e tráfico é alvo de operação em Jequié
Lideranças do tráfico morrem em confronto com a PM em Lauro de Freitas

Conflito

Marcus Vinicius foi baleado na segunda-feira, em um episódio que, segundo a Polícia Civil, ocorreu durante um confronto entre criminosos na região. No entanto, moradores do bairro contestam a versão oficial, afirmando que ele teria sido atingido por policiais com um tiro nas costas.

“Chegou ao meu conhecimento que atiraram nas costas dele. Ele entrou numa casa para se proteger, mas foram atrás e dispararam mais dois tiros no peito. Ele estava usando um crachá que identifica o autismo”, relatou uma testemunha ao portal Massa!.

Revoltados com a morte, moradores se reuniram em protesto, exigindo justiça pela morte de Marcus Vinicius.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

jovem autista ônibus Rio Sena Subúrbio Ferroviário de Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os ônibus interromperam a circulação por volta das 18h
Play

Vídeo: empresário dono de hotéis na Chapada é preso por exploração sexual

Os ônibus interromperam a circulação por volta das 18h
Play

Simões Filho: Tamara foi morta por vingança; Mayane foi queima de arquivo

Os ônibus interromperam a circulação por volta das 18h
Play

Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo

Os ônibus interromperam a circulação por volta das 18h
Play

Homem é preso por manter família em cárcere privado por mais de um ano

x