Rio Sena segue sem ônibus após protesto por morte de jovem autista

Os ônibus interromperam a circulação por volta das 18h

Os moradores do bairro do Rio Sena, no Subúrbio de Salvador, permanecem sem o serviço de transporte público nesta quarta-feira, 24. Os ônibus pararam de circular após uma manifestação de amigos e familiares de Marcus Vinicius Alcântara, de 26 anos, jovem com Transtorno do Espectro Autista (TEA), morto na segunda-feira, 22.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os ônibus interromperam a circulação por volta das 18h. Os veículos estão sendo remanejados até o Conjunto Senhor do Bonfim, de onde seguem seus itinerários.

Conflito

Marcus Vinicius foi baleado na segunda-feira, em um episódio que, segundo a Polícia Civil, ocorreu durante um confronto entre criminosos na região. No entanto, moradores do bairro contestam a versão oficial, afirmando que ele teria sido atingido por policiais com um tiro nas costas.

“Chegou ao meu conhecimento que atiraram nas costas dele. Ele entrou numa casa para se proteger, mas foram atrás e dispararam mais dois tiros no peito. Ele estava usando um crachá que identifica o autismo”, relatou uma testemunha ao portal Massa!.

Revoltados com a morte, moradores se reuniram em protesto, exigindo justiça pela morte de Marcus Vinicius.