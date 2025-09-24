Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Lideranças do tráfico morrem em confronto com a PM em Lauro de Freitas

Dupla era envolvida com tráfico na localidade de Bostolândia

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 6:25 h
Criminosos chegaram a ser socorridos para o Hospital Menandro de Farias
Criminosos chegaram a ser socorridos para o Hospital Menandro de Farias

Dois criminosos morreram nesta terça-feira (23) em um confronto com a Polícia Militar, na comunidade de Bostolândia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Eles eram conhecidos pelos vulgos 'PH' e 'Bebeu'.

De acordo com a PM, equipes da Rondesp RMS faziam rondas na região quando foram surpreendidas por tiros disparados por um grupo de criminosos. No meio da troca de tiros, 'PH', que era considerado o “coroa” da área, e 'Bebeu', apontado como frente, acabaram atingidos.

Os dois ainda foram socorridos e levados para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiram aos ferimentos.

Na ação, a polícia apreendeu drogas e duas armas de fogo, que foram apresentadas no DHPP, onde o caso foi registrado.

