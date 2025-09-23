Menu
POLÍCIA
EXECUÇÃO

Quatro corpos são localizados enterrados em área de mata

Jovens foram executados a tiros na noite do domingo, 21

Redação

Por Redação

23/09/2025 - 23:19 h
Agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnica fizeram escavações para retirar os corpos

Os corpos de quatro homens foram localizados empilhados em uma área de mata próxima ao povoado Entroncamento, às margens da BR-135, em Itapecuru-Mirim, no Maranhão. Maurício Montelles de Oliveira, 19 anos, Taylon Costa Neves, 17, Robslan Marques Silva, 20, e Robson Silva, 43, foram executados a tiros na noite de domingo, 21.

Segundo informações da Polícia Civil do Maranhão, as vítimas eram moradoras da cidade de Miranda do Norte. Conforme o 28º Batalhão de Polícia Militar de Itapecuru-Mirim, investigações iniciais indicam que os quatro faziam parte de uma facção criminosa atuante na região e com histórico de crimes diversos.

Corpos de jovens estavam empilhados em cova rasa
Corpos de jovens estavam empilhados em cova rasa | Foto: Reprodução

A principal linha de investigação aponta que o crime foi cometido por membros de uma facção rival. As Polícias Civil e Militar seguem na busca pelos suspeitos.

Em outro caso recente, em agosto, dois corpos em avançado estado de decomposição foram encontrados em uma área de vegetação na estrada que dá acesso à Praia da Vovó, no bairro Sebastião Régis, em Imperatriz. As vítimas, do sexo masculino, estavam enterradas em covas rasas, sem braços, pernas e cabeça, e ainda não foram identificadas.

x