EXECUÇÃO
Quatro corpos são localizados enterrados em área de mata
Jovens foram executados a tiros na noite do domingo, 21
Por Redação
Os corpos de quatro homens foram localizados empilhados em uma área de mata próxima ao povoado Entroncamento, às margens da BR-135, em Itapecuru-Mirim, no Maranhão. Maurício Montelles de Oliveira, 19 anos, Taylon Costa Neves, 17, Robslan Marques Silva, 20, e Robson Silva, 43, foram executados a tiros na noite de domingo, 21.
Segundo informações da Polícia Civil do Maranhão, as vítimas eram moradoras da cidade de Miranda do Norte. Conforme o 28º Batalhão de Polícia Militar de Itapecuru-Mirim, investigações iniciais indicam que os quatro faziam parte de uma facção criminosa atuante na região e com histórico de crimes diversos.
A principal linha de investigação aponta que o crime foi cometido por membros de uma facção rival. As Polícias Civil e Militar seguem na busca pelos suspeitos.
Em outro caso recente, em agosto, dois corpos em avançado estado de decomposição foram encontrados em uma área de vegetação na estrada que dá acesso à Praia da Vovó, no bairro Sebastião Régis, em Imperatriz. As vítimas, do sexo masculino, estavam enterradas em covas rasas, sem braços, pernas e cabeça, e ainda não foram identificadas.
