Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FRAUDE BANCÁRIA

Hacker é preso por fraude de R$ 107 milhões contra o Banco

Dispositivo eletrônico instalado em agência permitiu desvio de valores em poucos minutos

Redação

Por Redação

23/09/2025 - 22:03 h
Homem preso é apontado como o hacker que instalou um dispositivo eletrônico clandestino na agência
Homem preso é apontado como o hacker que instalou um dispositivo eletrônico clandestino na agência -

A Polícia Civil do Pará, com apoio da Polícia Civil do Maranhão, prendeu na manhã dessa terça-feira, 23, Arlison Lima Queiroz, de 35 anos, suspeito de envolvimento em uma fraude milionária contra o Banco da Amazônia (Basa) ocorrida em julho desse ano e que resultou no desvio de R$ 107 milhões.

A prisão foi realizada na residência do suspeito, em Santa Inês, no Maranhão, durante a segunda fase da Operação Porta 34. Arlison é apontado como o hacker que instalou um dispositivo eletrônico clandestino na agência do Basa em Santa Inês, o que possibilitou o desvio dos valores.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para isso, ele teria contado com a ajuda de um gerente da agência, que facilitou a instalação do aparelho. Esse dispositivo retirava os recursos diretamente das contas de clientes da agência de Belém, transferindo-os para contas de "laranjas".

De acordo com o delegado Tainan Melo, da Polícia Civil do Pará, a operação foi rápida. "O dispositivo foi inserido apenas uma vez e, em cinco minutos, R$ 107 milhões foram desviados", revelou. O sistema funcionava de maneira automatizada, roubando as senhas dos gerentes, identificando as contas-alvo e validando as transações com as duas autorizações necessárias para a retirada.

O delegado explicou ainda que, “como a retirada de dinheiro exige duas senhas de gerentes, o dispositivo já possuía ambas, executando as operações em poucos minutos. Parte significativa do valor já foi recuperada via PIX pelo sistema bancário”.

Além da prisão temporária de Arlison, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao suspeito, com a apreensão de equipamentos eletrônicos e documentos que serão analisados pela perícia. A operação contou com o apoio da 7ª Delegacia Regional de Santa Inês.

Esta ação é a segunda fase da Operação Porta 34. Na primeira fase, realizada em julho, três homens foram presos, incluindo o gerente do banco acusado de facilitar as transferências fraudulentas por meio do acesso privilegiado ao sistema interno do Basa.

Leia Também:

Corpo de segurança é encontrado em córrego com marcas de tiro na Bahia
Detento em semiaberto é flagrado tentando entrar com arma na Bahia
Criança autista é atacada por pitbull em cidade da Bahia

As investigações seguem para identificar outros envolvidos e rastrear o destino do dinheiro desviado. Segundo o delegado regional de Santa Inês, Alisson Guimarães, “há indícios de crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e fraude bancária. Valores milionários dificilmente são movimentados por poucas pessoas, provavelmente envolvem dezenas de envolvidos”.

Em nota, o Banco da Amazônia afirmou que está colaborando com as investigações e repudiou qualquer ação ilegal envolvendo suas operações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desvio desvio de R$ 107 milhões fraude fraude bancária hacker investigação prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem preso é apontado como o hacker que instalou um dispositivo eletrônico clandestino na agência
Play

Vídeo: empresário dono de hotéis na Chapada é preso por exploração sexual

Homem preso é apontado como o hacker que instalou um dispositivo eletrônico clandestino na agência
Play

Simões Filho: Tamara foi morta por vingança; Mayane foi queima de arquivo

Homem preso é apontado como o hacker que instalou um dispositivo eletrônico clandestino na agência
Play

Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo

Homem preso é apontado como o hacker que instalou um dispositivo eletrônico clandestino na agência
Play

Homem é preso por manter família em cárcere privado por mais de um ano

x