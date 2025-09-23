Menu
POLÍCIA
ATAQUE BRUTAL

Criança autista é atacada por pitbull em cidade da Bahia

Animal pertence a um policial civil que é vizinho da família do menino

Redação

Por Redação

23/09/2025 - 18:28 h
Criança ficou ferida gravemente ferida
Criança ficou ferida gravemente ferida

Um menino, de quatro anos e com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi brutalmente atacado por um cachorro da raça pitbull, no último domingo, 21, enquanto brincava em frente à sua casa no bairro São Caetano, em Itabuna, no sul da Bahia. O animal, que pertence a um vizinho policial civil, escapou da residência e correu em direção às crianças que estavam acompanhadas por um adulto.

Segundo a família, o garotinho, identificado como Heitor, não conseguiu fugir como as outras crianças e foi alcançado pelo cão, que o atacou violentamente. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o pitbull avança sobre a criança e mostram o desespero de vizinhos e da mãe, que correu para tentar salvar o filho.

Nas imagens, o tutor do animal aparece tentando contê-lo, enquanto um policial militar que mora na rua saca uma arma para impedir o ataque. Não foi necessário disparar contra o animal, pois o dono conseguiu controlá-lo.

A mãe de Heitor, Dyanajara da Hora, contou que chegou ao local ao ouvir os gritos dos vizinhos e encontrou o filho sendo mordido. Ela conseguiu retirar o cachorro, mas o menino já havia sido ferido gravemente no pescoço e nas pernas.

“Eu saí desesperada e não sei de onde tirei força para tirar o cachorro de cima do meu filho. Ele foi no pescoço do meu filho e, por pouco, ele não morreu. Ele tá todo mordido e ferido. O quadro é estável, mas ele está todo machucado. O dono do animal não deu suporte nenhum até hoje”, desabafou a mãe.

Heitor foi socorrido e levado ao Hospital Manoel Novaes, onde permanece internado. Apesar da gravidade das lesões, ele está fora de risco. A equipe médica avalia a possibilidade de alta nas próximas horas.

Ainda segundo Dyanajara, este não foi o primeiro episódio de violência envolvendo o mesmo pitbull. Ela afirma que o animal já havia atacado anteriormente, inclusive matando quatro gatos da família.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia Territorial de Itabuna, onde um boletim de ocorrência foi aberto. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que está investigando o caso como lesão corporal, e que diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ataque. As informações são do G1.

Tags:

ataque de pitbull cachorro agressivo criança autista itabuna lesão corporal segurança infantil

