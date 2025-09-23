Menu
AÇÃO POLICIAL

Líder de facção na Bahia investigador por 18 homicídios é preso em MG

Facção era comandada em Valença e tinha ramicações por todo o estado

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/09/2025 - 17:46 h
O criminoso responde por diversas ações criminosas, entre elas, a suspeita de 17 homicídos
O criminoso responde por diversas ações criminosas, entre elas, a suspeita de 17 homicídos -

O líder de um facção criminosa na em Valença, e ramificações em todo o estado da Bahia, foi preso em uma operação na cidade de Itaúna-MG, O mandado foi cumprido nesta terça-feira, 23.

Durante a prisão, realizada em sua residência, foi apreendida uma arma de fogo. O criminoso responde por diversas ações criminosas, entre elas, a suspeita de 18 homicídos. Veja todos os crimes:

  • homicídio qualificado;
  • tráfico de drogas;
  • organização criminosa;
  • crimes previstos no Sistema Nacional de Armas

Condenação

O homem também possui condenação ainda não transitada em julgado, com pena restante de 17 anos e 9 meses pelo homicídio de Ademir Santos Souza, ocorrido em 10 de setembro de 2018, em Valença, quando o grupo criminoso atuou de forma coordenada e executou a vítima a tiros em um terreno desabitado.

Segundo o delegado José Raimundo, coordenador da 5ª Coordenação de Polícia do Interior (COORPIN) – Valença, o investigado é considerado de alta periculosidade e apontado como mandante de cerca de 18 homicídios. As investigações serão intensificadas para judicializar o acusado nos demais crimes aos quais está vinculado.

Mulher grávida é baleada dentro de casa enquanto se arrumava na Bahia
Namorado de jovem morta no IAPI se entrega e é preso por feminicídio
Execução a tiros assusta moradores no Subúrbio Ferroviário de Salvador

“A ação também demonstra o compromisso da Polícia Civil da Bahia com o enfrentamento ao crime organizado e sua articulação com forças de segurança de outros estados, garantindo um trabalho coeso e sincronizado. A prisão do acusado representa um marco nas investigações de múltiplos homicídios na região. Ele, como líder da organização criminosa, determinava a execução de desafetos”, destacou o delegado.

Operação em conjunto

A operação foi realizada em conjunto pela:

  • Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Valença e da 5ª COORPIN;
  • Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia Territorial de Itaúna-MG
  • Apoio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC).

O homem está à disposição do Poder Judiciário e deve ser recambiado ao sistema prisional baiano.

