AÇÃO POLICIAL
Líder de facção na Bahia investigador por 18 homicídios é preso em MG
Facção era comandada em Valença e tinha ramicações por todo o estado
Por Leilane Teixeira
O líder de um facção criminosa na em Valença, e ramificações em todo o estado da Bahia, foi preso em uma operação na cidade de Itaúna-MG, O mandado foi cumprido nesta terça-feira, 23.
Durante a prisão, realizada em sua residência, foi apreendida uma arma de fogo. O criminoso responde por diversas ações criminosas, entre elas, a suspeita de 18 homicídos. Veja todos os crimes:
- homicídio qualificado;
- tráfico de drogas;
- organização criminosa;
- crimes previstos no Sistema Nacional de Armas
Condenação
O homem também possui condenação ainda não transitada em julgado, com pena restante de 17 anos e 9 meses pelo homicídio de Ademir Santos Souza, ocorrido em 10 de setembro de 2018, em Valença, quando o grupo criminoso atuou de forma coordenada e executou a vítima a tiros em um terreno desabitado.
Segundo o delegado José Raimundo, coordenador da 5ª Coordenação de Polícia do Interior (COORPIN) – Valença, o investigado é considerado de alta periculosidade e apontado como mandante de cerca de 18 homicídios. As investigações serão intensificadas para judicializar o acusado nos demais crimes aos quais está vinculado.
“A ação também demonstra o compromisso da Polícia Civil da Bahia com o enfrentamento ao crime organizado e sua articulação com forças de segurança de outros estados, garantindo um trabalho coeso e sincronizado. A prisão do acusado representa um marco nas investigações de múltiplos homicídios na região. Ele, como líder da organização criminosa, determinava a execução de desafetos”, destacou o delegado.
Operação em conjunto
A operação foi realizada em conjunto pela:
- Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Valença e da 5ª COORPIN;
- Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia Territorial de Itaúna-MG
- Apoio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC).
O homem está à disposição do Poder Judiciário e deve ser recambiado ao sistema prisional baiano.
