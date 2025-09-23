Menu
HOME > POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

Mulher grávida é baleada dentro de casa enquanto se arrumava na Bahia

Segundo a PM, um homem armado perseguiu a vítima até a residência da cunhada e disparou duas vezes

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/09/2025 - 16:57 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa

Uma mulher grávida de dois meses foi atingida por tiros dentro da própria casa, em Brumado, no sudoeste da Bahia, na noite de segunda-feira, 22. Ela se preparava para a festa de um ano do filho quando foi surpreendida.

Segundo a Polícia Militar, um homem armado perseguiu a vítima até a residência da cunhada e disparou duas vezes. Os tiros atingiram as pernas da mulher, que caiu logo em seguida.

No momento da ação criminosa, familiares — incluindo o marido e a irmã da vítima — estavam no imóvel e presenciaram o ocorrido.

O Samu foi chamado e levou a mulher para um hospital da cidade, mas o estado de saúde dela não foi informado.

Investigação

A Polícia Civil realizou a perícia e investiga o caso. A suspeita é de que o atentado tenha ligação com a rivalidade entre facções da região.A Polícia Militar intensificou rondas na tentativa de localizar o responsável pelos disparos.

Tags:

Bahia Brumado Facções grávida baleada Polícia tiroteio violência

Ver todas

x