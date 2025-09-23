Namorado de jovem morta no IAPI se entrega e é preso por feminicídio

Carolina Vitória Pereira Bittencourt, 24 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O companheiro de Carolina Vitória Pereira Bittencourt, 24 anos, assassinada na manhã do último dia 18, no bairro do IAPI, em Salvador, foi preso temporariamente após se apresentar à Polícia Civil nesta segunda-feira, 22. Ele é apontado como o principal suspeito do feminicídio e já estava com mandado expedido pela Justiça.

O crime ocorreu dentro da casa da vítima, na localidade da Nova Divinéia. Na ocasião, vizinhos ouviram um disparo e, ao invadirem o imóvel, encontraram Carolina caída na sala de estar, com um ferimento de arma de fogo na nuca. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo as investigações conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios (BTS), o suspeito tentou simular uma cena de suicídio, mas os laudos e evidências coletados no local indicam execução. A arma utilizada não foi encontrada e a polícia segue em diligências para localizá-la.

O diretor adjunto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Marcelo Calmon, detalhou as apurações:

"Na tarde de quinta-feira, por volta das 15 horas, a equipe do DHPP foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio de uma mulher no bairro do IAPI. Assim que a equipe chegou ao local, juntamente com a equipe do DPT, foi possível constatar que a mulher havia sido morta com um tiro na nuca. A arma do crime não se encontrava no local. De acordo com informações coletadas no local, com as testemunhas, foi possível identificar que o autor daquele crime teria sido o seu companheiro, tratando-se, portanto, de um feminicídio."

Ainda segundo o delegado, testemunhas relataram que o homem, envolvido com o grupo criminoso da região, saiu da residência ameaçando vizinhos para sustentarem a versão de suicídio.

"Para além disso, as testemunhas também informaram que o companheiro da vítima, envolvido com o grupo criminoso local, saiu de lá ameaçando todos e determinando que informassem que teria sido um suicídio, afirmando que cobraria de quem não repassasse essa versão."

Após ouvir familiares e coletar novas provas, a polícia confirmou a autoria e representou pela prisão do suspeito ainda no dia do crime. Ele fugiu e se escondeu em um bairro controlado pela facção da qual faria parte, mas acabou se entregando dias depois.

"Quando estavam próximos de identificar o autor do crime e prendê-lo, ele se entregou no DHPP, na tarde de segunda-feira, dia 22, e negou todos os fatos, informando que sua esposa teria se suicidado ou que teria sido executada por membros do grupo rival", acrescentou Calmon.

O acusado está custodiado e à disposição da Justiça.