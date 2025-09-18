Menu
HOME > POLÍCIA
MISTÉRIO!

Jovem é encontrada morta dentro de casa com tiro na nuca em Salvador

Polícia Militar isolou o local e acionou o DPT para perícia

Luan Julião

Por Luan Julião

18/09/2025 - 14:49 h
Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo
Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo

Uma jovem, inicialmente identificada como Carol, foi encontrada morta dentro de sua residência na Nova Divinéia, bairro do IAPI, na manhã desta quinta-feira, 18. Segundo informações preliminares, o corpo apresentava um ferimento de arma de fogo na região da nuca.

Vizinhos relataram ter ouvido um único disparo e, ao tentar entender a origem do barulho, invadiram a residência, encontrando a jovem caída na sala de estar.

Leia Também:

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz
Saiba quem são os criminosos capturados em operação no Planeta dos Macacos
Cadáver é encontrado em porta-malas de carro de cantor

Policiais militares da 37ª CIPM foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram o ocorrido. O imóvel foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do crime, ainda sem informações sobre motivação ou suspeitos.

