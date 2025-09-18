MISTÉRIO!
Jovem é encontrada morta dentro de casa com tiro na nuca em Salvador
Polícia Militar isolou o local e acionou o DPT para perícia
Por Luan Julião
Uma jovem, inicialmente identificada como Carol, foi encontrada morta dentro de sua residência na Nova Divinéia, bairro do IAPI, na manhã desta quinta-feira, 18. Segundo informações preliminares, o corpo apresentava um ferimento de arma de fogo na região da nuca.
Vizinhos relataram ter ouvido um único disparo e, ao tentar entender a origem do barulho, invadiram a residência, encontrando a jovem caída na sala de estar.
Policiais militares da 37ª CIPM foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram o ocorrido. O imóvel foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do crime, ainda sem informações sobre motivação ou suspeitos.
