Jovem é encontrada morta dentro de casa com tiro na nuca em Salvador

Uma jovem, inicialmente identificada como Carol, foi encontrada morta dentro de sua residência na Nova Divinéia, bairro do IAPI, na manhã desta quinta-feira, 18. Segundo informações preliminares, o corpo apresentava um ferimento de arma de fogo na região da nuca.

Vizinhos relataram ter ouvido um único disparo e, ao tentar entender a origem do barulho, invadiram a residência, encontrando a jovem caída na sala de estar.

Policiais militares da 37ª CIPM foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram o ocorrido. O imóvel foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do crime, ainda sem informações sobre motivação ou suspeitos.