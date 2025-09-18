Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Achado causou comoção entre os presentes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 18, boiando nas águas da praia de Barra do Gil, em Vera Cruz, município da Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações apuradas com exclusividade pelo Portal A TARDE, o corpo encontrado seria do jovem Yuri Machado Rocha, morador da Ribeira. Segundo relatos, a última vez em que Yuri foi visto foi no final da tarde de domingo, 14, na Praia da Boa Viagem.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Yuri Machado Rocha | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o jovem chegou à praia para um mergulho e não retornou. A ocorrência foi registrada junto ao Corpo de Bombeiros por volta das 19h, que desde então mantinha equipes especializadas nas buscas.

De acordo com testemunhas, pescadores e banhistas foram os primeiros a avistar a vítima e a puxaram até a areia. O corpo apresentava sinais evidentes de decomposição avançada, incluindo inchaço, o que indica que poderia estar submerso há vários dias.

Imagens registradas no local mostram o momento em que os pescadores arrastam o corpo até a faixa de areia, sob o olhar de curiosos que acompanhavam a cena. O achado causou comoção entre os presentes.

De acordo com a 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, a morte do homem está sendo investigada e não há indícios aparentes de crime.

O corpo foi resgatado pelos Bombeiros, e a unidade policial expediu as guias para remoção e perícia. Laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) serão fundamentais para determinar a causa da morte.