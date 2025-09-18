Menu
POLÍCIA
RMS

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

De acordo com informações apuradas com exclusividade pelo Portal A Tarde, o corpo seria do jovem Yuri Machado Rocha, desaparecido desde domingo

Luan Julião

Por Luan Julião

18/09/2025 - 13:37 h | Atualizada em 18/09/2025 - 15:20
Achado causou comoção entre os presentes
Achado causou comoção entre os presentes

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 18, boiando nas águas da praia de Barra do Gil, em Vera Cruz, município da Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações apuradas com exclusividade pelo Portal A TARDE, o corpo encontrado seria do jovem Yuri Machado Rocha, morador da Ribeira. Segundo relatos, a última vez em que Yuri foi visto foi no final da tarde de domingo, 14, na Praia da Boa Viagem.

Yuri Machado Rocha
Yuri Machado Rocha | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o jovem chegou à praia para um mergulho e não retornou. A ocorrência foi registrada junto ao Corpo de Bombeiros por volta das 19h, que desde então mantinha equipes especializadas nas buscas.

De acordo com testemunhas, pescadores e banhistas foram os primeiros a avistar a vítima e a puxaram até a areia. O corpo apresentava sinais evidentes de decomposição avançada, incluindo inchaço, o que indica que poderia estar submerso há vários dias.

Imagens registradas no local mostram o momento em que os pescadores arrastam o corpo até a faixa de areia, sob o olhar de curiosos que acompanhavam a cena. O achado causou comoção entre os presentes.

De acordo com a 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, a morte do homem está sendo investigada e não há indícios aparentes de crime.

O corpo foi resgatado pelos Bombeiros, e a unidade policial expediu as guias para remoção e perícia. Laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) serão fundamentais para determinar a causa da morte.

x