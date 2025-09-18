Menu
SAÚDE
SAÚDE

Adolescentes da rede pública vão receber vacina contra HPV em Salvador

Ação da SMS é em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab)

Redação

Por Redação

18/09/2025 - 9:57 h | Atualizada em 18/09/2025 - 10:53
Vacinação para os adolescentes vai acontecer até dezembro
Vacinação para os adolescentes vai acontecer até dezembro -

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador iniciou, nesta segunda-feira, 15, a oferta de vacinas contra o HPV cujo público alvo são adolescentes com idades entre 15 e 19 anos de escolas públicas.

A ação se estenderá até dezembro para ampliar a cobertura vacinal dos jovens que ainda não foram protegidos contra a doença. Pela primeira vez, essa faixa etária é contemplada com a vacina gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Para um cuidado mais integral dos adolescentes, a SMS também disponibiliza outros imunizantes do calendário de saúde. Essa abordagem facilita o acesso e a atualização da caderneta de vacinação, superando barreiras como a falta de tempo dos pais ou responsáveis para levar os filhos aos postos de saúde.

A ação é uma parceria com a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) e tem um papel crucial na saúde pública. A coordenadora de imunização da SMS, Doiane Lemos, ressalta a importância da iniciativa.

"Manter a situação vacinal de crianças e adolescentes atualizada, além de assegurar um direito constitucional, é um ato de amor. Por isso estamos unindo esforços no resgate desses jovens e de todos os que estão aptos a serem imunizados. Precisamos pensar no futuro, contribuir para que meninos e meninas estejam livres de sofrer com o tratamento doloroso da doença e, pior, do câncer", explicou.

A vacina HPV está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), de forma totalmente gratuita, há 11 anos, para prevenir doenças como câncer de colo de útero, de ânus, de pênis e de garganta. Está disponível no calendário básico de vacinação para meninos e meninas de 9 a 14 anos e de 9 a 45 anos para pessoas em condições especiais, mediante apresentação de prescrição médica.

Clínica AMO faz parceria com a prefeitura

A clínica AMO, administrada pela Rede Américas, fez uma parceria com a Prefeitura de Salvador e o Grupo EVA (Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos), para aplicar a vacina contra o HPV.

Na sexta-feira (19/9), das 9h às 12h, a ação ocorrerá na AMO Barra Saúde da Mulher (rua Marquês de Caravelas, 355, Barra). Já no dia 26/9, das 13h às 17h, na AMO Medicina Diagnóstica (Praça Colombo, 4, Rio Vermelho).

A ação é destinada jovens de 9 a 14 anos e entre 15 e 19 anos que não se vacinaram. Também podem participar pacientes imunossuprimidos (pacientes oncológicos, transplantados de medula óssea e órgãos sólidos) entre 9 e 45 anos.

x