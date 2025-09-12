Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

HPV: Adolescentes podem se vacinar gratuitamente até dezembro

Dose única e gratuita do imunizante está disponível em UBS, escolas e universidades

Redação

Por Redação

12/09/2025 - 19:57 h
A estratégia de resgate dos não vacinados conta com o apoio de estados e municípios
A estratégia de resgate dos não vacinados conta com o apoio de estados e municípios -

O Governo do Brasil prorrogou, até dezembro, a campanha de vacinação contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos. Segundo o órgão, a meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens que não foram imunizados na idade recomendada, entre 9 e 14 anos.

É a primeira vez que essa faixa etária passa a receber a vacina pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma totalmente gratuita.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para facilitar o acesso à proteção, a imunização está disponível em diferentes locais: Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas, universidades, ginásios esportivos e shoppings.

A estratégia de resgate dos não vacinados conta com o apoio de estados e municípios e busca assegurar que todos os adolescentes e jovens dessa faixa etária sejam imunizados, garantindo um futuro mais saudável para as próximas gerações.

Leia Também:

Casos de SRAG aumentam na Bahia; veja medidas preventivas
Brasil se destaca com 22 hospitais entre os melhores do mundo; veja lista
Setembro verde: veja 10 hábitos para reduzir risco de câncer colorretal

HPV

O papilomavírus humano (HPV) é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo, afetando homens e mulheres. Existem mais de 200 tipos de HPV, alguns dos quais podem causar verrugas genitais, enquanto outros estão associados a tumores malignos, como o câncer do colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.

A vacinação contra o HPV é a forma mais eficaz de prevenção, aliada ao uso de preservativos, que ajudam a conter o risco de contágio.

COBERTURA

Até o início de setembro, mais de 115 mil adolescentes e jovens já haviam sido vacinados nessa nova etapa da estratégia. Os estados com maior número de vacinados são: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em 2024, o Brasil atingiu mais de 82% de cobertura vacinal entre meninas de 9 a 14 anos, índice acima da média global, de apenas 37%, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre os meninos da mesma idade, a cobertura chegou a 67%.

ESQUEMA

Desde 2024, o Brasil passou a adotar a dose única da vacina contra o HPV para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, substituindo o modelo anterior de duas aplicações e simplificando o acesso à imunização. A medida segue recomendações internacionais e reforça o compromisso do país de eliminar o câncer de colo do útero até 2030.

Para pessoas imunocomprometidas, como pacientes com HIV/Aids, em tratamento contra o câncer ou transplantados, o esquema continua em três doses. A mesma regra vale para usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

governo do brasil hpv Vacinação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A estratégia de resgate dos não vacinados conta com o apoio de estados e municípios
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

A estratégia de resgate dos não vacinados conta com o apoio de estados e municípios
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

A estratégia de resgate dos não vacinados conta com o apoio de estados e municípios
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

A estratégia de resgate dos não vacinados conta com o apoio de estados e municípios
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

x