Setembro verde: veja 10 hábitos para reduzir risco de câncer colorretal

O mês de setembro foi estabelecido como o mês da conscientização para a prevenção do câncer colorretal ou câncer de intestino, considerado uma doença de “estilo de vida”.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) 45.630 novos casos da doença devem ser registrados no Brasil em 2025.

Trazendo o recorte para a Bahia, são estimados 1.940 novos diagnósticos neste ano.

O que é o câncer colorretal

O câncer colorretal ou câncer de intestino são os tumores que abrangem uma parte do intestino grosso chamado cólon, e sua proporção final, o reto.

Em 90% dos casos da doença se originam a partir de pólipos (lesões benignas que se desenvolvem na parede interna do órgão).

"Além do estilo de vida pouco saudável, fatores como histórico familiar, inflamações intestinais crônicas e presença de pólipos no intestino também aumentam o risco para desenvolvimento do câncer colorretal ", explica o oncologista Eduardo Moraes, da Oncoclínicas.

Sendo o segundo tumor mais frequente em homens e mulheres no Brasil, perdendo somente para o de próstata e o de mama, respectivamente.

O câncer colorretal é ligado a fatores como:

alimentação inadequada;

sedentarismo;

obesidade e sobrepeso;

tabagismo;

consumo excessivo de álcool.

Segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), o consumo excessivo de carnes vermelhas, gorduras, embutidos, ultraprocessados e refinados aumentam o risco dessa doença.

Veja dez hábitos para reduzir o risco desse tipo de doença

Manter-se no peso adequado

Incluir três porções de frutas e três de legumes e verduras na alimentação diária

Limitar o consumo de carne vermelha

Praticar atividade física de maneira regular

Não fumar

Hidratar-se (beber em torno de dois litros de água por dia)

Evitar alimentos embutidos e ultraprocessados

Reduzir consumo de sal, açúcar e gordura

Evitar consumo de bebidas alcoólicas em excesso

Controlar o estresse

Rastreamento: exame pode salvar vidas

A realização do exame de colonoscopia é a melhor forma de diagnosticar os tumores colorretais. Trata-se de um exame endoscópico do intestino grosso, envolvendo o cólon e reto.

Neste exame, é introduzido um tubo com uma câmera na extremidade, permitindo detectar e remover pólipos ou tumores malignos em diversos estágios.

É orientado que esse exame seja realizado, pela primeira vez, entre 45 e 50 anos de idade, repetindo a cada cinco ou dez anos.