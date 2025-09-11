SAÚDE
Setembro verde: veja 10 hábitos para reduzir risco de câncer colorretal
Câncer colorretal é considerado um tumor evitável
Por Redação
O mês de setembro foi estabelecido como o mês da conscientização para a prevenção do câncer colorretal ou câncer de intestino, considerado uma doença de “estilo de vida”.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) 45.630 novos casos da doença devem ser registrados no Brasil em 2025.
Trazendo o recorte para a Bahia, são estimados 1.940 novos diagnósticos neste ano.
O que é o câncer colorretal
O câncer colorretal ou câncer de intestino são os tumores que abrangem uma parte do intestino grosso chamado cólon, e sua proporção final, o reto.
Em 90% dos casos da doença se originam a partir de pólipos (lesões benignas que se desenvolvem na parede interna do órgão).
"Além do estilo de vida pouco saudável, fatores como histórico familiar, inflamações intestinais crônicas e presença de pólipos no intestino também aumentam o risco para desenvolvimento do câncer colorretal ", explica o oncologista Eduardo Moraes, da Oncoclínicas.
Sendo o segundo tumor mais frequente em homens e mulheres no Brasil, perdendo somente para o de próstata e o de mama, respectivamente.
O câncer colorretal é ligado a fatores como:
- alimentação inadequada;
- sedentarismo;
- obesidade e sobrepeso;
- tabagismo;
- consumo excessivo de álcool.
Segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), o consumo excessivo de carnes vermelhas, gorduras, embutidos, ultraprocessados e refinados aumentam o risco dessa doença.
Veja dez hábitos para reduzir o risco desse tipo de doença
- Manter-se no peso adequado
- Incluir três porções de frutas e três de legumes e verduras na alimentação diária
- Limitar o consumo de carne vermelha
- Praticar atividade física de maneira regular
- Não fumar
- Hidratar-se (beber em torno de dois litros de água por dia)
- Evitar alimentos embutidos e ultraprocessados
- Reduzir consumo de sal, açúcar e gordura
- Evitar consumo de bebidas alcoólicas em excesso
- Controlar o estresse
Rastreamento: exame pode salvar vidas
A realização do exame de colonoscopia é a melhor forma de diagnosticar os tumores colorretais. Trata-se de um exame endoscópico do intestino grosso, envolvendo o cólon e reto.
Neste exame, é introduzido um tubo com uma câmera na extremidade, permitindo detectar e remover pólipos ou tumores malignos em diversos estágios.
É orientado que esse exame seja realizado, pela primeira vez, entre 45 e 50 anos de idade, repetindo a cada cinco ou dez anos.
