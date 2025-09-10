O erro comum que milhões cometem na hora do almoço

Hábito parece inofensivo, mas especialistas alertam para os riscos - Foto: Reprodução | Freepik

Esquentar a marmita no micro-ondas dentro de um pote plástico é uma prática comum no dia a dia. Rápido e prático, o hábito parece inofensivo, mas especialistas alertam para os riscos à saúde associados a essa rotina.

O problema está nas substâncias químicas presentes em alguns plásticos, como o bisfenol A (BPA) e os ftalatos. Quando aquecidos, especialmente em micro-ondas, esses compostos podem migrar para os alimentos, aumentando a exposição a toxinas.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estudos indicam que o contato frequente com essas moléculas pode causar distúrbios hormonais, problemas na tireoide, infertilidade, maior risco de obesidade e até alguns tipos de câncer.

Mesmo recipientes que afirmam ser “livres de BPA” não estão totalmente isentos de perigo. Substitutos químicos presentes em plásticos alternativos também podem liberar partículas nocivas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece limites de segurança, mas a recomendação é reduzir ao máximo a exposição.

A alternativa mais segura é utilizar recipientes de vidro ou cerâmica, que não liberam substâncias químicas ao serem aquecidos. Além disso, é essencial evitar plásticos que não foram projetados para suportar altas temperaturas.