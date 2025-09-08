Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Prazer que pode levar à morte: tadalafila pode causar AVC, diz Anvisa

Agência alerta sobre riscos do uso recreativo de remédios para disfunção erétil

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

08/09/2025 - 19:50 h
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta sobre o uso desses medicamentos
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta sobre o uso desses medicamentos -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no dia 5 de setembro um alerta sobre o uso de medicamentos para disfunção erétil — como sildenafila, tadalafila, vardenafila, udenafila e lodenafila —, popularmente conhecidos como “azulzinho” ou “tadala”.

O comunicado chamava atenção para os riscos do uso indevido desses fármacos, cada vez mais consumidos sem prescrição médica.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Essas substâncias, que deveriam ser utilizadas apenas sob orientação profissional e seguindo as recomendações da bula, vêm sendo tomadas de forma descontrolada, inclusive para fins recreativos ou estéticos.

Há quem use como pré-treino, acreditando que o medicamento melhora o desempenho físico ou sexual. Porém, além de não haver comprovação científica para esses efeitos, o consumo indiscriminado pode trazer sérios riscos à saúde.

Leia Também:

De creatina à tadala: veja lista de suplementos proibidos pela Anvisa
Veja 5 dicas da medicinal natural para acabar com o estresse
Hospital Edgard Santos abre 100 vagas para exames laboratoriais
App Cecí oferece atendimento gratuito contra câncer de estômago

O uso sem prescrição médica está associado a consequências graves: infarto, acidente vascular cerebral (AVC), queda brusca da pressão arterial, perda súbita da visão ou audição e até dependência psicológica.

O que diz a Anvisa

No alerta, a Anvisa reforça a importância de evitar a automedicação e chama atenção para produtos adulterados ou irregulares, como gomas e suplementos que contêm essas substâncias de forma ilegal.

O problema é que, além de não serem autorizados, esses produtos expõem o consumidor a doses incorretas, interações perigosas e efeitos colaterais potencialmente graves.

Recomendações da Anvisa

Para a população:

  • Não use preparações manipuladas sem prescrição médica.
  • Evite produtos não regularizados pela Anvisa.
  • Não consuma substâncias fabricadas ou manipuladas por empresas sem autorização da agência.

Para profissionais de saúde:

  • Realize avaliação clínica antes de prescrever os medicamentos.
  • Monitore possíveis interações e efeitos adversos.

Riscos e efeitos colaterais

Nos pacientes — especialmente aqueles com histórico de doenças cardiovasculares —, os eventos adversos podem incluir infarto, morte súbita, taquicardia, palpitações, dor no peito e desmaios.

Também são relatados casos de priapismo (ereção dolorosa que dura mais de quatro horas), além de perda súbita de visão ou audição, acompanhada de sintomas como zumbido e tontura.

Reações mais comuns, embora menos graves, incluem dor de cabeça, manchas vermelhas na pele, congestão nasal, tontura e desconforto estomacal.

Apesar de não causarem dependência química, os medicamentos podem levar à dependência psicológica. Usuários acabam acreditando que só terão bom desempenho sexual ou físico se tomarem o remédio, o que compromete a saúde mental e a vida sexual.

O que fazer em caso de complicações

Se houver algum efeito adverso, a recomendação da Anvisa é registrar o caso no sistema VigiMed. Já denúncias de produtos irregulares devem ser feitas por meio do Notivisa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

avc Saúde tadalafila

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta sobre o uso desses medicamentos
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta sobre o uso desses medicamentos
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta sobre o uso desses medicamentos
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta sobre o uso desses medicamentos
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

x