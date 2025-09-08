Prazer que pode levar à morte: tadalafila pode causar AVC, diz Anvisa

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta sobre o uso desses medicamentos - Foto: Reprodução | Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no dia 5 de setembro um alerta sobre o uso de medicamentos para disfunção erétil — como sildenafila, tadalafila, vardenafila, udenafila e lodenafila —, popularmente conhecidos como “azulzinho” ou “tadala”.

O comunicado chamava atenção para os riscos do uso indevido desses fármacos, cada vez mais consumidos sem prescrição médica.

Essas substâncias, que deveriam ser utilizadas apenas sob orientação profissional e seguindo as recomendações da bula, vêm sendo tomadas de forma descontrolada, inclusive para fins recreativos ou estéticos.

Há quem use como pré-treino, acreditando que o medicamento melhora o desempenho físico ou sexual. Porém, além de não haver comprovação científica para esses efeitos, o consumo indiscriminado pode trazer sérios riscos à saúde.

O uso sem prescrição médica está associado a consequências graves: infarto, acidente vascular cerebral (AVC), queda brusca da pressão arterial, perda súbita da visão ou audição e até dependência psicológica.

O que diz a Anvisa

No alerta, a Anvisa reforça a importância de evitar a automedicação e chama atenção para produtos adulterados ou irregulares, como gomas e suplementos que contêm essas substâncias de forma ilegal.

O problema é que, além de não serem autorizados, esses produtos expõem o consumidor a doses incorretas, interações perigosas e efeitos colaterais potencialmente graves.

Recomendações da Anvisa

Para a população:

Não use preparações manipuladas sem prescrição médica.

Evite produtos não regularizados pela Anvisa.

Não consuma substâncias fabricadas ou manipuladas por empresas sem autorização da agência.

Para profissionais de saúde:

Realize avaliação clínica antes de prescrever os medicamentos.

Monitore possíveis interações e efeitos adversos.

Riscos e efeitos colaterais

Nos pacientes — especialmente aqueles com histórico de doenças cardiovasculares —, os eventos adversos podem incluir infarto, morte súbita, taquicardia, palpitações, dor no peito e desmaios.

Também são relatados casos de priapismo (ereção dolorosa que dura mais de quatro horas), além de perda súbita de visão ou audição, acompanhada de sintomas como zumbido e tontura.

Reações mais comuns, embora menos graves, incluem dor de cabeça, manchas vermelhas na pele, congestão nasal, tontura e desconforto estomacal.

Apesar de não causarem dependência química, os medicamentos podem levar à dependência psicológica. Usuários acabam acreditando que só terão bom desempenho sexual ou físico se tomarem o remédio, o que compromete a saúde mental e a vida sexual.

O que fazer em caso de complicações

Se houver algum efeito adverso, a recomendação da Anvisa é registrar o caso no sistema VigiMed. Já denúncias de produtos irregulares devem ser feitas por meio do Notivisa.