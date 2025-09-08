SAÚDE MENTAL
Veja 5 dicas da medicinal natural para acabar com o estresse
O naturopata Áureo Augusto aposta em práticas naturais para trazer leveza no dia a dia
Por Redação
Em meio ao mês de conscientização sobre a saúde mental, a busca pelo equilíbrio e o bem-estar emocional tem sido ainda mais frequente em debates, principalmente sobre formas acessíveis de cuidar do corpo e mente humana.
O adoecimento mental tem sido motivo de preocupação nos últimos anos. O aumento do estresse, por exemplo, é um dos fatores principais para o desencadeamento de quadros de ansiedade e depressão, e isso tem sido estampado em dados alarmantes.
Em 2024, por exemplo, foram quase meio milhão de afastamentos no trabalho por transtornos mentais, o maior número em pelo menos dez anos, de acordo com dados do Ministério da Previdência Social.
Para o naturopata Áureo Augusto, morador do Vale do Capão há mais de 40 anos, algumas práticas naturais podem ajudar a lidar com o estresse do dia a dia e revela cinco práticas que ajudam a aliviar a pressão do dia a dia e cultivar mais leveza no corpo e na mente.
1. Invista em uma alimentação natural e integral
Adotar uma dieta baseada em frutas, legumes e cereais fortalece a microbiota intestinal. “Quando equilibrada, a microbiota produz substâncias essenciais para o nosso humor, como a serotonina. Esse simples cuidado ajuda a manter a mente mais estável e a reduzir a sensação de ansiedade”, explica o naturopata Áureo Augusto.
2. Pratique a respiração consciente
Exercícios simples de respiração podem acalmar a mente e trazer presença para o momento atual, combatendo a ansiedade que, muitas vezes, está ligada a medos sobre o futuro. “Respirar conscientemente é um dos exercícios mais acessíveis e eficazes que temos. A prática nos coloca no presente e ajuda a acalmar a mente”, recomenda.
3. Faça uso de plantas medicinais com orientação profissional
A fitoterapia, parte central da naturopatia, utiliza plantas com propriedades terapêuticas reconhecidas há milênios. “Folhas de maracujá, folhas de mangueira e cascas de laranja são plantas simples, que encontramos com facilidade no Brasil, e que podem trazer alívio em momentos de ansiedade ou até quando o estresse provoca taquicardia”, orienta o especialista que reforça também a importância do acompanhamento no uso. “As plantas medicinais são maravilhosas, mas precisam ser usadas com orientação profissional, nunca de forma aleatória”, alerta.
4. Use a água como aliada no relaxamento
A hidroterapia — tratamento com água — pode ser uma grande aliada no combate ao estresse. Uma prática que ajuda nesse processo é o banho de assento frio, que combina estímulo físico e relaxamento. “Esse procedimento simples, feito antes de dormir, ajuda a acalmar o corpo e a mente. E, se for acompanhado de um chá quentinho de camomila, os resultados são ainda melhores”, aconselha o médico, que no seu canal no YouTube, compartilha vídeos com orientações e dicas voltadas à promoção da saúde com foco na naturopatia.
5. Aposte em alimentos anti-inflamatórios
O estresse crônico provoca inflamações no organismo. Para combater esse efeito, é importante incluir no cardápio alimentos com propriedades anti-inflamatórias, como frutas, legumes, nozes e sementes de chia. “Esses alimentos ajudam a proteger o organismo dos efeitos nocivos do estresse contínuo e fortalecem o sistema imunológico”, conclui Áureo Augusto.
