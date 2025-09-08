Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE MENTAL

Veja 5 dicas da medicinal natural para acabar com o estresse

O naturopata Áureo Augusto aposta em práticas naturais para trazer leveza no dia a dia

Redação

Por Redação

08/09/2025 - 11:38 h | Atualizada em 08/09/2025 - 12:00
Práticas naturais podem ajudar a lidar com o estresse do dia a dia
Práticas naturais podem ajudar a lidar com o estresse do dia a dia -

Em meio ao mês de conscientização sobre a saúde mental, a busca pelo equilíbrio e o bem-estar emocional tem sido ainda mais frequente em debates, principalmente sobre formas acessíveis de cuidar do corpo e mente humana.

O adoecimento mental tem sido motivo de preocupação nos últimos anos. O aumento do estresse, por exemplo, é um dos fatores principais para o desencadeamento de quadros de ansiedade e depressão, e isso tem sido estampado em dados alarmantes.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Hospital Edgard Santos abre 100 vagas para exames laboratoriais
App Cecí oferece atendimento gratuito contra câncer de estômago
Bebida natural ajuda contra dores, fortalece ossos e protege os rins

Em 2024, por exemplo, foram quase meio milhão de afastamentos no trabalho por transtornos mentais, o maior número em pelo menos dez anos, de acordo com dados do Ministério da Previdência Social.

Para o naturopata Áureo Augusto, morador do Vale do Capão há mais de 40 anos, algumas práticas naturais podem ajudar a lidar com o estresse do dia a dia e revela cinco práticas que ajudam a aliviar a pressão do dia a dia e cultivar mais leveza no corpo e na mente.

1. Invista em uma alimentação natural e integral

Adotar uma dieta baseada em frutas, legumes e cereais fortalece a microbiota intestinal. “Quando equilibrada, a microbiota produz substâncias essenciais para o nosso humor, como a serotonina. Esse simples cuidado ajuda a manter a mente mais estável e a reduzir a sensação de ansiedade”, explica o naturopata Áureo Augusto.

2. Pratique a respiração consciente

Exercícios simples de respiração podem acalmar a mente e trazer presença para o momento atual, combatendo a ansiedade que, muitas vezes, está ligada a medos sobre o futuro. “Respirar conscientemente é um dos exercícios mais acessíveis e eficazes que temos. A prática nos coloca no presente e ajuda a acalmar a mente”, recomenda.

3. Faça uso de plantas medicinais com orientação profissional

A fitoterapia, parte central da naturopatia, utiliza plantas com propriedades terapêuticas reconhecidas há milênios. “Folhas de maracujá, folhas de mangueira e cascas de laranja são plantas simples, que encontramos com facilidade no Brasil, e que podem trazer alívio em momentos de ansiedade ou até quando o estresse provoca taquicardia”, orienta o especialista que reforça também a importância do acompanhamento no uso. “As plantas medicinais são maravilhosas, mas precisam ser usadas com orientação profissional, nunca de forma aleatória”, alerta.

4. Use a água como aliada no relaxamento

A hidroterapia — tratamento com água — pode ser uma grande aliada no combate ao estresse. Uma prática que ajuda nesse processo é o banho de assento frio, que combina estímulo físico e relaxamento. “Esse procedimento simples, feito antes de dormir, ajuda a acalmar o corpo e a mente. E, se for acompanhado de um chá quentinho de camomila, os resultados são ainda melhores”, aconselha o médico, que no seu canal no YouTube, compartilha vídeos com orientações e dicas voltadas à promoção da saúde com foco na naturopatia.

5. Aposte em alimentos anti-inflamatórios

O estresse crônico provoca inflamações no organismo. Para combater esse efeito, é importante incluir no cardápio alimentos com propriedades anti-inflamatórias, como frutas, legumes, nozes e sementes de chia. “Esses alimentos ajudam a proteger o organismo dos efeitos nocivos do estresse contínuo e fortalecem o sistema imunológico”, conclui Áureo Augusto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estresse Naturopatia Saúde saúde mental

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Práticas naturais podem ajudar a lidar com o estresse do dia a dia
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Práticas naturais podem ajudar a lidar com o estresse do dia a dia
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Práticas naturais podem ajudar a lidar com o estresse do dia a dia
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

Práticas naturais podem ajudar a lidar com o estresse do dia a dia
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

x