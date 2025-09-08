GRATUITO!
Hospital Edgard Santos abre 100 vagas para exames laboratoriais
O agendamento começa a partir das 13h, na recepção do Laboratório Central da unidade
O Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes-Ufba/Ebserh) inicia nesta segunda-feira, 8, o agendamento presencial para mais 100 vagas gratuitas de exames laboratoriais na unidade de Salvador.
O agendamento começa a partir das 13h, na recepção do Laboratório Central da unidade. As pessoas devem fazer o procedimento entre 13h e 16h.
Quando serão os procedimentos
Os procedimentos serão realizados no sábado, 13, dentro do mutirão “Ebserh em ação – agora tem especialistas”, no bairro do Canela. O objetivo do mutirão é ampliar o acesso a especialistas, reduzir filas de cirurgias eletivas e acelerar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).
Documentos necessários para o agendamento:
- Guia ou solicitação do exame;
- Documento de identificação com foto;
- CPF;
- Cartão SUS;
- Comprovante de residência;
Quem tiver dúvidas sobre o mutirão, pode pedir informações nos telefones de contato: (71) 3646-3793 / 3646-3794.
