Hospital Edgard Santos abre 100 vagas para exames laboratoriais

O agendamento começa a partir das 13h, na recepção do Laboratório Central da unidade

08/09/2025 - 8:59 h
Os procedimentos serão realizados no sábado, 13 -

O Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes-Ufba/Ebserh) inicia nesta segunda-feira, 8, o agendamento presencial para mais 100 vagas gratuitas de exames laboratoriais na unidade de Salvador.

O agendamento começa a partir das 13h, na recepção do Laboratório Central da unidade. As pessoas devem fazer o procedimento entre 13h e 16h.

Quando serão os procedimentos

Os procedimentos serão realizados no sábado, 13, dentro do mutirão “Ebserh em ação – agora tem especialistas”, no bairro do Canela. O objetivo do mutirão é ampliar o acesso a especialistas, reduzir filas de cirurgias eletivas e acelerar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

Documentos necessários para o agendamento:

  • Guia ou solicitação do exame;
  • Documento de identificação com foto;
  • CPF;
  • Cartão SUS;
  • Comprovante de residência;

Quem tiver dúvidas sobre o mutirão, pode pedir informações nos telefones de contato: (71) 3646-3793 / 3646-3794.

