De creatina à tadala: veja lista de suplementos proibidos pela Anvisa

A Anvisa identificou condições insalubres de higiene na produção - Foto: Reprodução | Internet

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, a venda, o uso e até a propaganda de 32 suplementos da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda na estrutura física e nas condições de funcionamento da empresa.

A medida foi tomada após inspeção realizada na empresa entre os dias 18 e 19 de agosto. Durante a fiscalização, foi constatado que a empresa não atende às Boas Práticas de Fabricação de Alimentos (BPF).

A ação fiscal foi decorrente da constatação, feita por uma inspeção sanitária, de que os suplementos eram produzidos em um estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.

No dia 20 de agosto, a Agência já havia divulgado informações sobre os problemas encontrados na fábrica, durante inspeção feita por agentes da Anvisa e da Vigilância Sanitária local.

Lista de produtos proibidos