FALHAS GRAVES

De creatina à tadala: veja lista de suplementos proibidos pela Anvisa

A agência informou que a empresa Ervas Brasillis apresentava falhas graves como insalubridade na produção

08/09/2025 - 13:04 h
A Anvisa identificou condições insalubres de higiene na produção
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, a venda, o uso e até a propaganda de 32 suplementos da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda na estrutura física e nas condições de funcionamento da empresa.

A medida foi tomada após inspeção realizada na empresa entre os dias 18 e 19 de agosto. Durante a fiscalização, foi constatado que a empresa não atende às Boas Práticas de Fabricação de Alimentos (BPF).

A ação fiscal foi decorrente da constatação, feita por uma inspeção sanitária, de que os suplementos eram produzidos em um estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.

No dia 20 de agosto, a Agência já havia divulgado informações sobre os problemas encontrados na fábrica, durante inspeção feita por agentes da Anvisa e da Vigilância Sanitária local.

Lista de produtos proibidos

  • Creatina Monohidratada (sabores frutas vermelhas e laranja) – Marca Turbo Black Vitamin
  • Creatina – Marca Turbo Black Vitamin
  • Colágeno Tipo II Não Desnaturado (sabores iogurte) – Marca Turbo Black
  • Colágeno Hidrolisado (sabores frutas tropicais) – Marca Turbo Black Vitamin
  • Cafeína com Taurina – Marca Turbo Black Vitamin
  • Moringa, Maca Peruana, Hibisco e Graviola – Marca Ervas Brasil
  • Tadala Natural – Marca NB Nutrition
  • Magnésio Treonato e Magnésio Dimalato – Marcas Turbo Black Vitamin e NB Nutrition
  • Maca Preta, Energy Maca e Max Vision – Marca Turbo Black Vitamin
  • Ômega 3, Moringa Oleifera, Colágeno Tipo II Não Desnaturado, Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II e Cabelo, Pele e Unha – Marca NB Nutrition
  • Lactoze sem glúten – Marcas Turbo Black Vitamin e Natuforme Produtos Naturais
  • Óleo de Girassol Ozonizado – Marca Ozonlife
  • Maca Premium – Marca Nutrição Esportiva
  • Maca Peruana Concentrado – Marca Max Force
  • Ora Pró Nobis Premium – Marca Vitacorpus
  • Todos os produtos fabricados pela Ervas Brasillis

anvisa higiene suplementos vigilância sanitária

